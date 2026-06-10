Не "мороженое": как по-украински называть любимый летний десерт

Лето – это время особых вкусностей – прохладных и фруктовых. И для каждого есть свое название, которое не стоит калькировать на русский манер.

Почему неправильно называть "мороженоє", рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Как на украинском называть "мороженоє"?

Только на улице припекает солнце, рука сама тянется за любимым холодным летним десертом. Но до сих пор можно услышать типичную ошибку: "Купим мороженое?" Но так называть лакомство на украинском неправильно.

На украинском правильно говорить – "морозиво". Именно это слово зафиксировано в словарях и является исконно украинским наименованием холодного десерта. Оно образовалось от глагола "морозить" – то есть охлаждать, замораживать. А еще глубже его корни ведут к слову "мороз", которое происходит еще из праславянского языка *morzъ.

Интересно, что буквально слово "морозиво" означает что-то вроде "замороженный продукт" или "то, что заморозили". Недаром в других славянских языках тоже встречаются похожие слова, связанные с морозом и замораживанием.

А книга "Лексикон львовский" приводит еще одно слово, галицкий диалектизм – льоды: "Уже смеркало, когда они, наконец, собрались и пошли на льды на Академическую". И даже есть острое выражение – "Ты не хочешь печеных льдов", как ответ на невероятные прихоти.

Вместо этого "мороженоє" – это заимствование из русского языка. Оно происходит от русского "мороженое" и не относится к литературной украинской норме.

В русском языке есть несколько названий сладостей, образованных от прилагательных среднего рода на -ное: пироженное, заварное, слоенное тесто. Они звучат как "то, что сделано" или "то, что приготовлено". Как ни прискорбно, но и эти кальки тоже поселились в украинском языке.

Поэтому мы напомним как называть вкусности на украинском, чтобы не калькировать:

не сладости – а солодощі, смаколики, ласощі, лакітки, лакомини, мантулки, солоднеча.

не пирожное – а тістечко,

не конфетка – а цукерка,

не лединец – а льояник,

не заварное – а заварне (тісто или тістечко).

Ранее мы писали о украинских названиях напитков, также и освежающих, чтобы вы не путались и не калькулировали.

Самое время черешни, клубники и клубники и земляники, а это хорошая возможность приготовить фруктовый лит или сливочное мороженое дома. Рецептов можно найти множество, порадуйте себя прохладным десертом.

А кто придумал мороженое?

С этим десертом связано несколько интересных историй. Одного изобретателя мороженого не существует. Историки считают, что его предки появились тысячи лет назад. В Древнем Китае смешивали снег с фруктами и молоком, а подобным холодным лакомством лакомились даже правители древних государств.

Есть упоминания, что охлажденные фруктовые десерты, в частности фруктовый сок со льдом, любил и Александр Македонский. Римский император Нерон (I веке нашей эры) заказывал доставку льда с гор для фруктовых десертов.

В Европе XIII веке Марко Поло привез рецепты из Азии, и именно тогда мороженое стало популярным.

В Украине XIX веке в Киеве действовала знаменитая кондитерская Бернарда Семадени, где мороженое подавали с ягодами, фруктами и кофе.

Кстати, на украинских землях разновидности холодных молочных лакомств были известны еще во времена Руси – замороженное молоко с ягодами. На Масленицу украинские хозяйки делали фигурки из смеси творога, сметаны, молока, изюма и меда, оставляли на ночь на морозе – утром дети лакомились этим десертом.

Можно предположить, что слово "мороженое" употребляется в украинском языке минимум несколько веков, и оно является аутентичным, в отличие от калькированных форм.

Поэтому, когда захочется освежиться в жару, просите не "мороженоє", а – мороженое. И слово будет украинское, и вкус от этого не хуже!