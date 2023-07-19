По каким критериям оценивают мотивационное письмо в лучших вузах Украины
Источник:osvita.ua
19 июля стартовал прием заявлений на поступление в вузы Украины. Многие абитуриенты при этом должны подать еще и мотивационное письмо.
В таком письме абитуриент рассказывает, почему считает себя лучшим кандидатом для поступления на соответствующую учебную программу. Общие принципы содержания и структуры таких писем одинаковы.
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По каким критериям оценивают мотивационное письмо
Все же конкретные требования по написанию письма и критерии его оценки определяет каждый вуз отдельно.
ВУЗ может четко оговорить такие критерии мотивационного письма как:
- объем письма (количество слов или знаков);
- технические особенности оформления (размер шрифта, межстрочный интервал и т.п.);
- структура ("шапка", обращение, основное изложение, конечная часть и т.п.) и другие аспекты.
Приемная комиссия заведения будет определять соответствие требованиям, а также будет оценивать убедительность содержания и корректность речевого оформления письма по собственным критериям.
Критерии оценки мотивационных писем содержатся в Правилах приема к конкретному ЗВО.
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Критерии оценки мотивационного письма в ведущих вузах Украины
По ссылкам вы можете ознакомиться с критериями оценки мотивационных писем абитуриентов в лучших вузах Украины:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Харьковский национальный университет имени Каразина;
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Национальный медицинский университет имени Богомольца;
- Одесский национальный университет имени Мечникова;
- Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого;
- Харьковский национальный медицинский университет.
С требованиями других вузов можно ознакомиться в Правилах приема в конкретный вуз.