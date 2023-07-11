Часто мотивационное письмо нужно и для вступления за границей. Из чего он состоит и как его правильно писать читайте дальше.
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Что такое мотивационное письмо
Мотивационное письмо – шанс представиться мотивированным, интересным и ответственным абитуриентом. В основном такое письмо является рассказом на несколько страниц о том, почему ты мечтаешь стать студентом избранного ЗВО. Так что стоит постараться написать действительно интересное письмо, ведь оно будет очень важным аргументом на вступлении.
Как написать хорошее мотивационное письмо для поступления в вуз
- Определи, что тебе интересно и что интересного ты можешь написать о себе. В частности, объясни, чему ты мечтаешь учиться по той или иной специальности. Укажи при этом несколько своих уникальных черт, умений и достижений.
- Изучи выбраные вуз и специальность. При этом обоснуй детали в своем мотивационном письме.
- Также внимательно просмотри примеры мотивационных писем в сети.
- Напиши сначала несколько вариантов своего письма на черновике и попроси друзей дать тебе рекомендации.
- В письме нужно, в частности, ответить на такие важные вопросы: "Кто ты?", "Почему хочешь поступать именно в этот университет и факультет?", "Чем ты особенный?", "Почему ты хороший кандидат?".
- В конце письма стоит подытожить, какой у тебя жизненный опыт, квалификация, как раньше ты проявлял себя в выбранном направлении.
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Примеры мотивационных писем также часто можно найти на сайтах вузов. Там к тому же могут указывать условия для написания таких писем. Все же есть ряд общих условий, которые нужно соблюдать при написании мотивационного письма. Это:
- лаконичность;
- четкая структура;
- безэмоциональность;
- грамотность.
Структура мотивационного письма должно содержать:
- шапку (сведения об адресате и адресанте);
- обращение;
- вступление;
- основную часть;
- конечную часть.
В основной части следует, в частности, описать свои успехи в учебе и указать основные достижения. Прежде всего, те, которые будут полезны для выбранной специальности.
Также следует учесть, что в вузах часто обращают внимание на социальные навыки, необходимые для получения отдельных профессий. Поэтому в конце письма следует подытожить вышеупомянутыми фактами, подтверждающими вашу готовность учиться по той или иной специальности.