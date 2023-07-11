Часто мотиваційний лист потрібний і для вступу за кордоном. З чого він складається та як його правильно писати, читайте далі.

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Що таке мотиваційний лист

Мотиваційний лист – шанс представитись вмотивованим, цікавим та відповідальним абітурієнтом. Здебільшого такий лист є розповіддю на кілька сторінок про те, чому ти мрієш стати студентом обраного ЗВО. Тож варто постаратися написати справді цікавий лист, адже він буде дуже важливим аргументом на вступі.

Як написати хороший мотиваційний лист для вступу у виш

Визнач, що тобі цікаво та що цікавого ти можеш написати про себе. Зокрема, поясни, чому ти мрієш вчитися на тій чи іншій спеціальності. Вкажи при цьому кілька своїх унікальних рис, вмінь та досягнень. Досліди обраний виш та спеціальність. При цьому обґрунтуй деталі у своєму мотиваційному листі. Також уважно переглянь приклади мотиваційних листів у мережі. Напиши спочатку кілька варіантів свого листа на чернетці і попроси друзів дати тобі рекомендації. У листі треба, зокрема, дати відповіді на такі важливі запитання: "Хто ти?", "Чому хочеш вступати саме в цей університет та факультет?", "Чим ти особливий?", "Чому ти хороший кандидат?". У кінці листа варто підсумувати, який в тебе життєвий досвід, кваліфікація, як раніше ти проявляв (-ла) себе в обраному напрямку.

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Якою має бути структура мотиваційного листа та які вимоги до написання

Приклади мотиваційних листів також часто можна знайти на сайтах вишів. Там до того ж можуть вказувати умови до написання таких листів. Все ж є низка загальних умов, яких треба дотримуватися під час написання мотиваційного листа. Це:

лаконічність;

чітка структура;

беземоційність;

грамотність.

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Структура мотиваційного листа має містити:

шапку (відомості про адресата та адресанта);

звертання;

вступ;

основну частину;

кінцеву частину.

В основній частині варто, зокрема, описати свої успіхи у навчанні та вказати основні досягнення. Перш за все ті, що будуть корисними для обраної спеціальності.

Також варто взяти до уваги, що у вишах часто звертають увагу на соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій. Тож у кінці листа варто підсумувати вищезгаданими фактами, які підтверджують вашу готовність навчатися на тій чи іншій спеціальності.