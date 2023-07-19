У такому листі вступник розповідає, чому вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму. Загальні принципи щодо змісту та структури таких листів є однаковими.

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За якими критеріями оцінюють мотиваційний лист

Все ж конкретні вимоги щодо написання листа та критерії його оцінювання визначає кожен виш окремо.

Виш може чітко обумовити такі критерії мотиваційного листа як:

обсяг листа (кількість слів чи знаків);

технічні особливості оформлення (розмір шрифту, міжрядковий інтервал тощо);

структура ("шапка", звертання, основний виклад, кінцева частина тощо) та інші аспекти.

Приймальна комісія закладу визначатиме при цьому відповідність вимогам, а також оцінюватиме переконливість змісту й коректність мовного оформлення листа за власними критеріями.

Критерії оцінювання мотиваційних листів уміщені в Правилах прийому до конкретного ЗВО.

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Критерії оцінювання мотиваційного листа у провідних вишах України

За посиланнями ви можете ознайомитися із критеріями оцінювання мотиваційних листів вступників у найкращих вишах України:

З вимогами інших вишів можна ознайомитися в Правилах прийому до конкретного вишу.