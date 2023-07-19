У такому листі вступник розповідає, чому вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму. Загальні принципи щодо змісту та структури таких листів є однаковими.
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За якими критеріями оцінюють мотиваційний лист
Все ж конкретні вимоги щодо написання листа та критерії його оцінювання визначає кожен виш окремо.
Виш може чітко обумовити такі критерії мотиваційного листа як:
- обсяг листа (кількість слів чи знаків);
- технічні особливості оформлення (розмір шрифту, міжрядковий інтервал тощо);
- структура ("шапка", звертання, основний виклад, кінцева частина тощо) та інші аспекти.
Приймальна комісія закладу визначатиме при цьому відповідність вимогам, а також оцінюватиме переконливість змісту й коректність мовного оформлення листа за власними критеріями.
Критерії оцінювання мотиваційних листів уміщені в Правилах прийому до конкретного ЗВО.
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Критерії оцінювання мотиваційного листа у провідних вишах України
За посиланнями ви можете ознайомитися із критеріями оцінювання мотиваційних листів вступників у найкращих вишах України:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Харківський національний університет імені Каразіна;
- Національний університет "Києво-Могилянська академія";
- Національний університет "Львівська політехніка";
- Національний медичний університет імені Богомольця;
- Одеський національний університет імені Мечникова;
- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
- Харківський національний медичний університет.
З вимогами інших вишів можна ознайомитися в Правилах прийому до конкретного вишу.