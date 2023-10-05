Если пропустили все сроки: есть ли еще возможность поступить в университет

Учебный год уже набирает обороты, однако еще не все вступили в высшее образование. Если вы затянули с выбором – возможность стать студентом пока открыта.

Можно ли еще поступить в университет

В настоящее время в украинских заведениях высшего образования продолжается дополнительный набор студентов. Речь идет о людях, желающих поступить на бакалавра на контрактную форму обучения.

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Еще один шанс на поступление получили абитуриенты, которые не успели подать заявление о вступлении до 31 июля. Дополнительная сессия поступления в университеты продлится до 30 ноября.

Зарегистрировать электронное заявление нужно согласно требованиям университета, куда вы хотите подавать документы. Прием может происходить либо сразу, либо в несколько очередных сессий.

Указанные сессии могут проходить в течение 15 дней после того, как поступающий подал заявление. Это же касается конкурсного отбора.

Напомним, также продолжается дополнительная сессия поступления в колледж. Прием поступающих происходит на основе мотивационного письма.