Чи можна ще вступити в університет

Зараз в українських закладах вищої освіти триває додатковий набір студентів. Йдеться про людей, які хочуть вступити на бакалавра на контрактну форму навчання.

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Ще один шанс на вступ отримали вступники, які не встигли подати заяву про вступ до 31 липня. Додаткова сесія вступу в університети буде тривати до 30 листопада.

Зареєструвати електронну заяву потрібно згідно з вимогами університету, куди ви хочете подавати документи. Прийом може відбуватися або одразу, або в декілька чергових сесій.

Зазначені сесії можуть відбуватися впродовж 15 днів після того, як вступник подав заяву. Це ж саме стосується конкурсного відбору.

Нагадаємо, також триває додаткова сесія вступу у коледжі. Прийом вступників відбувається на основі мотиваційного листа.