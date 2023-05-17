Обман или списывание на НМТ: выпускников предупредили о полной аннуляции результатов теста

Национальный мультипредметный тест приближается, и подготовка к важному экзамену набирает обороты. Некоторым может захотеться найти лазейки для списывания, но делать такой шаг точно не стоит.

Учеников, готовящихся к сдаче НМТ, призывают сохранять чесность и не искать пути обмана. Попытка обмануть систему может иметь очень большую цену.

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Как будут наказывать учеников за недобродетель на НМТ

Как рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко, при сдаче НМТ ученики не будут иметь возможности использовать платформу тестирования для поиска ответов в интернете, или с другой ненадлежащей целью.

В частности, участники НМТ не смогут открыть дополнительное окно браузера, копировать тестовые формы или предпринимать другие действия для обмана.

В этом году делать это будет невозможно. Если поступающий будет пытаться делать что-то подобное это будет обнаружено инструктором и участнику будет отказано в дальнейшей работе с тестом,

– предупредила Вакуленко.

Таким образом, результаты теста ученика, который будет пытаться сдать экзамен нечестно, будут аннулированы. Соответственно использовать результаты теста во время вступительной кампании будет невозможно.

НМТ: коротко