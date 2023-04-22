Обучение во сне: сколько мифа и реальности в попытках учиться без труда

Довольно часто среди учеников существует мнение, что нужно поставить книгу у подушки, если хочешь хорошо что-то запомнить. Некоторые даже включают аудиокниги или записи разговоров на других языках, надеясь овладеть новыми знаниями.

Хороший сон очень важен для эффективной работы нашего мозга и нервной системы. Во сне мы обрабатываем и классифицируем всю информацию, полученную в течение дня, но возможно ли учиться в бессознательном состоянии?

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Обучение во сне: правда ли

Какой бы привлекательной ни казалась перспектива овладевать новыми знаниями во время сна, реальность работает по другим правилам. Мы проводим в бессознательном состоянии до трети своей жизни, поэтому сама идея, что все это время можно было использовать с пользой, вдохновляла многих ученых.

Сон позволяет закрепить приобретенные знания / Фото Pexels

Впрочем, как показали эксперименты, овладеть новыми знаниями во время сна невозможно. Когда ученые включали записи в момент, когда люди точно спали, никаких воспоминаний о материале у них не было. Что бы вам ни говорили товарищи – не ищите легких путей и учитесь сознательно.

Вместе с тем есть интересные способы, позволяющие вам лучше запоминать информацию. Речь идет о таких факторах как слух, запах и вкус. Эксперименты показали: если во время обучения вы имели дело с одним из этих факторов, то, обеспечив его во время сна (зажег ароматическую свечу, включив мелодию и т.д.) вы улучшите запоминание пройденного материала.

Также не забудьте позаботиться обо всем, что сделает ваш сон крепким и беззаботным. Температура воздуха, проветренная спальня, освещение и атмосфера – каждый из этих факторов играет немаловажную роль в качестве вашего сна.