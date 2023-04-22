Гарний сон вкрай важливий для ефективної роботи нашого мозку та нервової системи. Уві сні ми обробляємо та класифікуємо усю інформацію, яку отримали впродовж дня, але чи можливо навчатися у несвідомому стані?

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Навчання уві сні: чи правда

Якою б привабливою не здавалася перспектива опановувати нові знання під час сну, реальність працює за іншими правилами. Ми проводимо у несвідомому стані до третини свого життя, тому сама ідея, що увесь цей час можна було б використати з користю, надихала багатьох вчених.

Сон дозволяє закріпити набуті знання / Фото Pexels

Втім, як показали експерименти, опанувати нові знання під час сну неможливо. Коли науковці вмикали записи в момент, коли люди точно спали, то жодних спогадів про матеріал в них не було. Що б вам не казали товариші – не шукайте легких шляхів та навчайтеся свідомо.

Разом з тим є цікаві способи, які дозволять вам краще запам'ятовувати інформацію. Йдеться про такі фактори як слух, запах та смак. Експерименти показали: якщо під час навчання ви мали справу з одним із цих факторів, то, забезпечивши його під час сну (запаливши ароматичну свічку, увімкнувши мелодію тощо) ви покращите запам'ятовування пройденого матеріалу.

Також не забудьте попіклуватися про все, що зробить ваш сон міцним та безтурботним. Температура повітря, провітрена спальня, освітлення та атмосфера – кожен з цих факторів грає важливу роль для якості вашого сну.