"Мусор" – не украинское слово: но далеко не все знают, почему его заменить

Суржик не всегда звучит грубо и неестественно. Иногда он настолько привычен, что мы перестаем его замечать, особенно в быту.

Некоторые слова суржика оказались на удивление живучими. Они пережили десятилетия и до сих пор остаются в повседневной речи украинцев. "Мусор" – один из таких примеров. Рассказываем, как его заменить, со ссылкой на "Горох".

Почему стоит забыть слово "мусор"?

Это слово – часть повседневной рутины как дома, так и на работе. А еще – причина незначительных бытовых конфликтов и анекдотов: "Кто выносит мусор?". "Вынеси мусор", "возле мусорного бака", "мешок для мусора"... Такие выражения еще можно услышать во многих украинских городах.

Слово "мусор" вошло в украинскую речь под влиянием русского языка. В современном украинском литературном языке нормативным является слово "сміття"

Оно происходит от праславянского – sъmetьje, связанного с *sъmesti "змести" *sъmetti, образованного от основы глагола mesti "мести". Поскольку слово имеет праславянские корни и родственно многим славянским языкам: белорусское – сме́цце, польское – śmiecie, чешское – smetí, словацкое – smet’, верхнелужицкое – smjeće, болгарское – смет.

Можно встретить и объяснение, почему существительное "сміття" происходит от древнего слова "сміт", которое означало мелкие остатки, крошки, пыль, то, что осыпалось или осталось после работы.

Первоначально "сміт" означало мелкие частицы, полову, мелочь, а впоследствии значение расширилось и охватило все ненужные отходы. Даже существует слово "сміть" как синоним метели или снежной бури.

Обратите внимание и на ударение в слове. Радиоведущая Ольга Багний заметила, что оно – двойное. Можно говорить:

"смІття" и "смиттЯ",

"смІтник" и "смитнИк".

Ударение в слове "сміття": смотрите видео

Кстати, слово "сміття" дало название целой группе современных слов: "смітник", "сміттєзвалище", "сміттєвоз", "сміттєсортування", "сміттєпереробний завод", "сміттєспалювальний завод". Обратите внимание: правильно говорить "смітник", а не "мусорник".

В украинском языке есть целая семья слов с этим корнем:

• смітинка;

• смітити;

• засмітити;

• засмічувати;

• сміттєвий.

Если бы нормативным было слово "мусор", украинский язык не имел бы такой естественной словообразовательной системы. Именно это еще раз доказывает, что "сміття" – органичное для украинского языка слово, которое живет в нем уже много веков.

Кстати, русское "мусор" имеет и негативную коннотацию – так называли правоохранителей, особенно под влиянием популярных криминальных фильмов в 90-е годы ХХ века. Украинское слово "сміття" для этого случая не подходит.

Интересно! В нашем языке есть еще одно интересное слово того же корня – "посмітюха". Оно имеет несколько значений: так называют чубатого соловья, детскую игру, а также используют в качестве ругательства в адрес нечестного или грязного человека.

Но и слово "мусор" можно заменить синонимами или уточнениями. В зависимости от контекста можно сказать:

відходи;

непотріб;

покидьки;

мотлох;

покид;

лушпиння (про очищення овочів чи фруктів);

обрізки;

потерть.

Украинский язык всегда позволяет выбрать самое точное слово.

От слова "сміття" происходит и известное выражение "не виносити сміття з хати", то есть не разглашать семейные или личные проблемы посторонним людям. Этот фразеологизм существует в украинском языке уже несколько веков. А еще есть приметка – не выносить мусор из дома после захода солнца, считалось, что деньги в доме не будут "водиться".

Борьба за украинский язык начинается не со сложных правил, а с обычных бытовых слов. Поэтому вместе со своим бытовым мусором избавьтесь и от слова "мусор". Говорите на украинском!