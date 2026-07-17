Некоторые слова суржика оказались на удивление живучими. Они пережили десятилетия и до сих пор остаются в повседневной речи украинцев. "Мусор" – один из таких примеров. Рассказываем, как его заменить, со ссылкой на "Горох".
Почему стоит забыть слово "мусор"?
Это слово – часть повседневной рутины как дома, так и на работе. А еще – причина незначительных бытовых конфликтов и анекдотов: "Кто выносит мусор?". "Вынеси мусор", "возле мусорного бака", "мешок для мусора"... Такие выражения еще можно услышать во многих украинских городах.
Слово "мусор" вошло в украинскую речь под влиянием русского языка. В современном украинском литературном языке нормативным является слово "сміття"
Оно происходит от праславянского – sъmetьje, связанного с *sъmesti "змести" *sъmetti, образованного от основы глагола mesti "мести". Поскольку слово имеет праславянские корни и родственно многим славянским языкам: белорусское – сме́цце, польское – śmiecie, чешское – smetí, словацкое – smet’, верхнелужицкое – smjeće, болгарское – смет.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Можно встретить и объяснение, почему существительное "сміття" происходит от древнего слова "сміт", которое означало мелкие остатки, крошки, пыль, то, что осыпалось или осталось после работы.
Первоначально "сміт" означало мелкие частицы, полову, мелочь, а впоследствии значение расширилось и охватило все ненужные отходы. Даже существует слово "сміть" как синоним метели или снежной бури.
Обратите внимание и на ударение в слове. Радиоведущая Ольга Багний заметила, что оно – двойное. Можно говорить:
"смІття" и "смиттЯ",
"смІтник" и "смитнИк".
Ударение в слове "сміття": смотрите видео
Кстати, слово "сміття" дало название целой группе современных слов: "смітник", "сміттєзвалище", "сміттєвоз", "сміттєсортування", "сміттєпереробний завод", "сміттєспалювальний завод". Обратите внимание: правильно говорить "смітник", а не "мусорник".
В украинском языке есть целая семья слов с этим корнем:
• смітинка;
• смітити;
• засмітити;
• засмічувати;
• сміттєвий.
Если бы нормативным было слово "мусор", украинский язык не имел бы такой естественной словообразовательной системы. Именно это еще раз доказывает, что "сміття" – органичное для украинского языка слово, которое живет в нем уже много веков.
Кстати, русское "мусор" имеет и негативную коннотацию – так называли правоохранителей, особенно под влиянием популярных криминальных фильмов в 90-е годы ХХ века. Украинское слово "сміття" для этого случая не подходит.
Интересно! В нашем языке есть еще одно интересное слово того же корня – "посмітюха". Оно имеет несколько значений: так называют чубатого соловья, детскую игру, а также используют в качестве ругательства в адрес нечестного или грязного человека.
Но и слово "мусор" можно заменить синонимами или уточнениями. В зависимости от контекста можно сказать:
відходи;
непотріб;
покидьки;
мотлох;
покид;
лушпиння (про очищення овочів чи фруктів);
обрізки;
потерть.
Украинский язык всегда позволяет выбрать самое точное слово.
От слова "сміття" происходит и известное выражение "не виносити сміття з хати", то есть не разглашать семейные или личные проблемы посторонним людям. Этот фразеологизм существует в украинском языке уже несколько веков. А еще есть приметка – не выносить мусор из дома после захода солнца, считалось, что деньги в доме не будут "водиться".
Борьба за украинский язык начинается не со сложных правил, а с обычных бытовых слов. Поэтому вместе со своим бытовым мусором избавьтесь и от слова "мусор". Говорите на украинском!