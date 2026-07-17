Деякі слова суржику виявилися напрочуд живучими. Вони пережили десятиліття й досі залишаються у повсякденному мовленні українців. "Мусор" – один із таких прикладів. Розповідаємо як його замінити з посиланням на "Горох".

Чому варто забути слово "мусор"?

Це слово частина щоденної рутини як у дома, так і на роботі. А ще – причина незначних побутових конфліктів та анекдотів – "Хто виносить мусор?". "Винеси мусор", "біля мусорника", "пакет для мусору"... Такі вислови ще можна почути в багатьох українських містах.

Слово "мусор" прийшло в українське мовлення під впливом російської мови. У сучасній українській літературній мові нормативним є слово "сміття"

Походить воно від праслов'янського – sъmetьje, пов’язане з *sъmesti "змести" *sъmetti, утвореного з основи дієслова mesti "мести". Оскільки слово має праслов'янське коріння й споріднене з багатьма слов'янськими мовами: білоруське – сме́цце, польське – śmiecie, чеське – smetí, словацьке – smet’, верхньолужицьке – smjeće, болгарське – смет.

Можна зустріти і пояснення, що іменник "сміття" походить від давнього слова "сміт", яке означало дрібні залишки, потерть, пил, те, що обсипалося або залишилося після роботи.

Первісно "сміт" означав дрібні частинки, полову, потеруху, а згодом значення розширилося й охопило всі непотрібні відходи. Та навіть існує слово "сміть", як синонім до завірюхи чи метелиці.

Зверніть увагу і на наголос у слові. Радіоведуча Ольга Багній, зауважила, що він – подвійний. Можна казати:

"смІття" і "сміттЯ",

"смІтник" і "смітнИк".

Наголос у слові "сміття": дивіться відео

До речі, слово "сміття" дало назву цілій групі сучасних слів: "смітник", "сміттєзвалище", "сміттєвоз", "сміттєсортування", "сміттєпереробний завод", "сміттєспалювальний завод". Зверніть увагу: правильно казати "смітник", а не "мусорник".

Українська мова має цілу родину слів із цим коренем:

• смітинка;

• смітити;

• засмітити;

• засмічувати;

• сміттєвий.

Якби нормативним було слово "мусор", українська мова не мала б такої природної словотвірної системи. Саме це ще раз доводить, що "сміття" – органічне для української мови слово, яке живе в ній уже багато століть.

До речі, російське "мусор" має і негативну конотацію – так називали правоохоронців, особливо під впливом популярних кримінальних фільмів у 90-ті роки ХХ століття. Українське слово "сміття" для цього випадку не пасує.

Цікаво! В нашій мові є ще одне цікаве спільнокореневе слово – посмітюха. Воно має кілька значень: так називають чубатого солов'я, дитячу гру та вживають як лайку до нечесної чи брудної людини.

Але і слово "сміття" можна замінити на синоніми чи уточнення. Залежно від контексту можна сказати:

відходи;

непотріб;

покидьки;

мотлох;

покид;

лушпиння (про очищення овочів чи фруктів);

обрізки;

потерть.

Українська мова завжди дозволяє обрати найточніше слово.

Від слова "сміття" походить і відомий вислів "не виносити сміття з хати", тобто не розголошувати сімейні чи особисті проблеми стороннім людям. Цей фразеологізм існує в українській мові вже кілька століть. А ще прикмета – не виносити сміття з хати після заходу сонця, вважалося, що гроші у хаті не будуть "водитися".

Боротьба за українську мову починається не зі складних правил, а зі звичайних побутових слів. Тому разом зі своїм побутовим сміттям, позбудьтеся і слова "мусор". Говоріть українською!