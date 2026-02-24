Мжичка – это о погоде последних дней: знаете, что означает это причудливое слово

Украинский язык способен передать мельчайшие оттенки смены сезонов и проявлений погоды – к каждому можно подобрать слово. Кто-то знает об их существовании, а для кого-то они кажутся –чудачеством или диалектизмом.

Какое значение имеет слово "мжичка", рассказываем со ссылкой на канал "Уроки украинского".

Что означает слово "мжичка"?

Последние дни принесли потепление, оттепель, небольшие дожди и пасмурную погоду. И в украинском языке, для таких видов осадков есть свое слово. В определенных регионах оно очень известное, в других – меньше, кто-то считает его диалектизмом, а кто-то – исконным понятным словом. И речь идет о мжичке.

В социальных сетях можно встретить как объяснение этого термина, так и удивление, что такое слово вообще существует.

Что же такое "мжичка": смотрите видео

И это слово распространено не только на Волыни, как выразился автор видео о "местном шифре", но и в других регионах, в частности на Подолье и Галичине.

Украинские словари содержат слово "мжичка" и толкуют его, как – очень мелкие капли воды, которые насыщают воздух; мелкий, густой дождь; по другому – мряка.

Оно праславянского происхождения, в основе – mьžiti ' *mĭgῑtῑ – моросить, затягивать облаками, связано с *mьgla – туман, облако. Корень "мж-" родственен с глаголом "мжить" – сеяться мелкими каплями, моросить.

В народном языке существуют синонимы и какой-то из вариантов вы точно слышали:

мряка,

мжа,

імжа,

мжиця,

мигичка,

сльота.

Впрочем, "мжичка" – это не просто дождь. В литературе слово часто используется для создания настроения меланхолии или тихой задумчивости, поэтому его часто можно встретить в художественных произведениях: "Был густой туман, и какая-то въедливая сизая мжичка запорошила одежду, инеем осела на чубах". (Василий Козаченко).

Хоть такая погода и не очень приятная, но это возможность окунуться в мысли, вместе с задумкой природы. Такие осадки – это не всегда о необходимости взять зонтик (можно и – зонтик ), а может и достаточно укрыть голову капюшоном. В летнюю жару – возможность насладиться каплями влаги на своей коже.

Итак, "мжичка" – это слово, сочетающее языковую архаику, поэтичность и точность описания погоды. Оно живет и сегодня, напоминая нам, что украинский язык способен передать тончайшие оттенки мира.