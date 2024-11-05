На отдельных специальностях в вузах сокращают государственный заказ

В Минобразования Украины заявили, что государство не откажется от государственного заказа, то есть оплаты получения высшего образования студентам полностью. Однако чиновники хотят увеличить финансирование обучения для тех специальностей, в специалистах которых государство будет нуждаться в будущем.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого в эфире телемарафона. Он уточнил, что нереально, что грантовая система заменит и поглотит госзаказ.

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На каких специальностях сократят государственный заказ

Винницкий говорит: на каждой специальности будут государственные места.

Но на такие специальности как право, экономика, маркетинг таких мест стало гораздо меньше, потому что государство понимает, что рынок труда "перегрет" по этим специальностям,

– уточнил чиновник.

Однако добавил, что государство финансирует их частично, то есть предоставляет студентам гранты на получение высшего образования.

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Мы хотим дойти до того, чтобы примерно 2/3 наших абитуриентов получали государственные средства. Будет ли это стопроцентно, или это будет частично через гранты для получения их образования,

– заявил чиновник.

И отметил, что такого предварительно еще не было.

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Что известно о предоставлении грантов