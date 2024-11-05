На отдельных специальностях в вузах сокращают государственный заказ
В Минобразования Украины заявили, что государство не откажется от государственного заказа, то есть оплаты получения высшего образования студентам полностью. Однако чиновники хотят увеличить финансирование обучения для тех специальностей, в специалистах которых государство будет нуждаться в будущем.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого в эфире телемарафона. Он уточнил, что нереально, что грантовая система заменит и поглотит госзаказ.
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На каких специальностях сократят государственный заказ
Винницкий говорит: на каждой специальности будут государственные места.
Но на такие специальности как право, экономика, маркетинг таких мест стало гораздо меньше, потому что государство понимает, что рынок труда "перегрет" по этим специальностям,
– уточнил чиновник.
Однако добавил, что государство финансирует их частично, то есть предоставляет студентам гранты на получение высшего образования.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Мы хотим дойти до того, чтобы примерно 2/3 наших абитуриентов получали государственные средства. Будет ли это стопроцентно, или это будет частично через гранты для получения их образования,
– заявил чиновник.
И отметил, что такого предварительно еще не было.
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Что известно о предоставлении грантов
- В рамках этой вступительной кампании первокурсники могут получить деньги на обучение в вузе – то есть грант.
- Их будут предоставлять тем, кто получает образование на платной форме.
- Сумма помощи от государства стартует от 15 тысяч гривен и зависит от результатов НМТ и выбранной специальности.
- Эксперимент уже распространили на 194 вуза Украины.
- В МОН отмечали, что гранты в этом году смогут получить около 14 тысяч студентов.