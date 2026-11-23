Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Валерий Копейка рассказал, готов ли его вуз присоединиться к эксперименту с наблюдательными советами в университетах. Он отмечает, что КНУ изучает подобный опыт.

Об этом сообщает "Интерфакс". По его словам, в этой практике есть положительные моменты, но есть и вопросы, требующие дополнительного изучения.

Что говорит ректор КНУ о наблюдательных советах в вузах?

Копейка говорит: для них принципиально важно, чтобы ректора избирал коллектив университета.

Университет Шевченко по своим масштабам – совсем другое учреждение, значительно большее, если сравнивать с вузами, участвующими в эксперименте. Поэтому любой ошибочный шаг может повлечь за собой гораздо более серьезные риски и негативные последствия,

– заявил ректор столичного вуза.

При этом он согласился, что этот эксперимент дает администрации того или иного учебного заведения больше гибкости для маневра и принятия оперативных решений. И добавил, что проректоры вуза изучают каждое свое направление в рамках этого эксперимента. Однако сначала в КНУ будут наблюдать, как будет работать эксперимент, а затем будут принимать решения. Но они обязательно будут коллективными.

Почему не работает уже сформированный наблюдательный совет в вузе?

На вопрос, чем сейчас занимается наблюдательный совет КНУ, сформированный в 2023 году во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, Копейка отметил, что вопрос о деятельности наблюдательного совета не стоит на повестке дня. По его словам, половина его участников заняла новые должности, поэтому его нужно переформировать.

В перспективе мы рассматриваем наблюдательный совет или иную подобную институцию как структуру, которая может помочь университету повысить эффективность управления. Задача наблюдательного совета – содействовать лоббированию интересов университета, отстаиванию необходимых изменений в законодательстве, поддержке тех или иных проектов, которые университет планирует реализовывать,

– говорит ректор КНУ.

По его словам, слабым звеном нынешнего наблюдательного совета вуза является недостаточное представительство успешного бизнеса с точки зрения опыта эффективного менеджмента.

Нам необходимо правильно организовать деятельность университета не только в сфере образования, но и в сферах науки, экспертизы и аналитики. Мы стремимся к тому, чтобы университет стал не просто первым в Украине по качеству подготовки специалистов, но и лучшим и самым передовым хабом в сфере экспертизы, аналитики, научных исследований и прикладной науки,

– добавил Копейка.

По его словам, есть люди, у которых есть отработанные модели и механизмы. Их нужно привлекать в наблюдательный совет.

На вопрос, видит ли он перспективы и выгоды от преобразования КНУ в государственное некоммерческое общество, Копейка отметил, что любые изменения статуса нужно оценивать взвешенно: что они дадут студентам, науке и сотрудникам и какие риски могут возникнуть.

В каких вузах проводится эксперимент?

Напомним, что в сентябре 2024 года правительство запустило в трех вузах экспериментальный проект по усилению роли наблюдательных советов. Речь идет о: