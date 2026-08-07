Начался прием заявлений от абитуриентов в магистратуру
В Украине продолжается приемная кампания 2026 года. 7 августа начался прием заявлений от абитуриентов, поступающих в магистратуру.
Об этом сообщает Osvita.ua. Подать заявления необходимо онлайн через электронные кабинеты до 22 августа.
Как проходит процесс подачи заявлений в магистратуру
Абитуриенты в магистратуру могут подать до 5 заявлений на бюджетное обучение. На платное обучение – также до 5 заявлений.
Каждому заявлению на бюджетное место и на контрактное место абитуриент должен присвоить приоритет от 1 до 10. Приоритет – это очередность заявлений, в соответствии с которой они будут рассматриваться при поступлении.
Важно! Установленную приоритетность заявлений изменить нельзя. В то же время абитуриент может отозвать заявление с указанной приоритетностью.
Следить за рейтингами этого года абитуриенты могут на сайте Вступ.ОСВИТА.UA. Информация обновляется три раза в сутки.
Формирование рейтинговых списков абитуриентов, предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных с уведомлением о получении или неполучении ими права учиться на бюджетной основе или по контракту состоится не позднее 25 августа.
Абитуриенты, получившие рекомендации, должны выполнить требования для зачисления до 18:00 28 августа.
Каков график вступительной кампании в 2026 году
В магистратуру:
|26 июня – 14 июля
|Основная сессия ЕВИ / ЕФВВ
|24 – 28 августа
|Дополнительная сессия ЕВИ / ЕФВВ
|1 июля
|Начало регистрации электронных кабинетов
|1 – 27 июля (18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании, профессиональных экзаменах на бюджетное и контрактное обучение
|1 июля – 17 августа (в 18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании и профессиональных экзаменах только на контракт
|28 июля – 7 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены на бюджетное и контрактное обучение
|28 июля – 20 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены только на контракт
|7 – 22 августа (18:00)
|Подача документов на поступление в магистратуру
|Не позднее 25 августа
|Обнародование списков рекомендованных к зачислению на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
|До 28 августа (в 18:00)
|Подтверждение выбора места обучения на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
|29 августа
|Зачисление на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
|С 30 августа
|Предоставление рекомендаций на контракт
|До 7 сентября
|Перевод на вакантные места по бюджету
|До 14 сентября
|Зачисление на контракт
|15 сентября – 15 октября
|Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов
|15 октября
|Завершение работы электронных кабинетов
Ранее мы рассказывали, каковы правила конкурсного отбора и зачисления в магистратуру в 2026 году.