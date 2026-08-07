Об этом сообщает Osvita.ua. Подать заявления необходимо онлайн через электронные кабинеты до 22 августа.

Как проходит процесс подачи заявлений в магистратуру

Абитуриенты в магистратуру могут подать до 5 заявлений на бюджетное обучение. На платное обучение – также до 5 заявлений.

Каждому заявлению на бюджетное место и на контрактное место абитуриент должен присвоить приоритет от 1 до 10. Приоритет – это очередность заявлений, в соответствии с которой они будут рассматриваться при поступлении.

Важно! Установленную приоритетность заявлений изменить нельзя. В то же время абитуриент может отозвать заявление с указанной приоритетностью.

Следить за рейтингами этого года абитуриенты могут на сайте Вступ.ОСВИТА.UA. Информация обновляется три раза в сутки.

Формирование рейтинговых списков абитуриентов, предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных с уведомлением о получении или неполучении ими права учиться на бюджетной основе или по контракту состоится не позднее 25 августа.

Абитуриенты, получившие рекомендации, должны выполнить требования для зачисления до 18:00 28 августа.

Каков график вступительной кампании в 2026 году

В магистратуру:

26 июня – 14 июля Основная сессия ЕВИ / ЕФВВ 24 – 28 августа Дополнительная сессия ЕВИ / ЕФВВ 1 июля Начало регистрации электронных кабинетов 1 – 27 июля (18:00) Регистрация для участия в собеседовании, профессиональных экзаменах на бюджетное и контрактное обучение 1 июля – 17 августа (в 18:00) Регистрация для участия в собеседовании и профессиональных экзаменах только на контракт 28 июля – 7 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены на бюджетное и контрактное обучение 28 июля – 20 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены только на контракт 7 – 22 августа (18:00) Подача документов на поступление в магистратуру Не позднее 25 августа Обнародование списков рекомендованных к зачислению на бюджет и контракт (заявления с приоритетом) До 28 августа (в 18:00) Подтверждение выбора места обучения на бюджет и контракт (заявления с приоритетом) 29 августа Зачисление на бюджет и контракт (заявления с приоритетом) С 30 августа Предоставление рекомендаций на контракт До 7 сентября Перевод на вакантные места по бюджету До 14 сентября Зачисление на контракт 15 сентября – 15 октября Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов 15 октября Завершение работы электронных кабинетов