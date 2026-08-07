Про це інформує Osvita.ua. Подати заяви треба онлайн через електронні кабінети до 22 серпня.

Як триває процес подання заяв до магістратури

Вступники в магістратуру можуть подати до 5 заяв на бюджет. На контракт – також до 5 заяв.

Кожній заяві на бюджет і на контракт вступник має надати пріоритетність від 1 до 10. Пріоритетність – це черговість заяв, за якою їх розглядатимуть при вступі.

Важливо! Визначену пріоритетність заяв змінити не можна. Водночас вступник може скасувати заяву з пріоритетністю.

Слідкувати за цьогорічними рейтингами вступники можуть на сайті Вступ.ОСВІТА.UA. Інформація оновлюється тричі на добу.

Формування рейтингових списків вступників і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджеті або на контракті відбудеться не пізніше ніж 25 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 18:00 28 серпня.

Який графік вступної кампанії у 2026 році

На магістратуру:

26 червня – 14 липня Основна сесія ЄВІ / ЄФВВ 24 – 28 серпня Додаткова сесія ЄВІ / ЄФВВ 1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів 1 – 27 липня (18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях на бюджет і на контракт 1 липня – 17 серпня (о 18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях лише на контракт 28 липня – 7 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування на бюджет і на контракт 28 липня – 20 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування лише на контракт 7 – 22 серпня (18:00) Подання на вступ на магістратуру Не пізніше за 25 серпня Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом) До 28 серпня (о 18:00) Підтвердження вибору місця навчання на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом) 29 серпня Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом) З 30 серпня Надання рекомендацій на контракт До 7 вересня Переведення на вакантні місця бюджету До 14 вересня Зарахування на контракт 15 вересня – 15 жовтня Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО 15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів