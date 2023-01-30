Проректор украинского вуза поплатился за непредоставление информации
Источник:Дмитрий Лубинец
Первый проректор Национального авиационного университета не предоставил командировочную информацию руководителя и поплатился. На него был составлен админпротокол.
Админпротокол касается нарушения права на информацию. Детали рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец.
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На проректора авиационного вуза составили админпротокол
Так, в Офис омбудсмана обратился заявитель о нарушении первым проректором Национального авиационного университета его права на информацию. Как выяснилось, по запросу заявителя университет не предоставил информацию о командировке руководителя вуза.
Представители Офиса омбудсмана составили протокол на первого проректора Национального авиационного университета об административном правонарушении. При этом направили его в суд.
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В Киеве эксректор насчитал себе миллионные премии
- В Киеве эксректор незаконно насчитал себе премии на 1,3 миллиона гривен.
- Правоохранители сообщили ему о подозрении.
- По данным прокуратуры, в течение 2018 – 2020 годов ректор столичного университета указывал подчиненным начислять ему премии по бюджетным средствам. Следовательно, чиновник незаконно получил более 1,3 миллиона гривен.
- Финансовые махинации обнаружили в ходе аудита министерством образования и науки Украины.
- При этом сделки подтвердили специалисты Госаудиторской службы и судебные экспертизы.