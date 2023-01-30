Проректор украинского вуза поплатился за непредоставление информации

Первый проректор Национального авиационного университета не предоставил командировочную информацию руководителя и поплатился. На него был составлен админпротокол.

Админпротокол касается нарушения права на информацию. Детали рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец.

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На проректора авиационного вуза составили админпротокол

Так, в Офис омбудсмана обратился заявитель о нарушении первым проректором Национального авиационного университета его права на информацию. Как выяснилось, по запросу заявителя университет не предоставил информацию о командировке руководителя вуза.

Представители Офиса омбудсмана составили протокол на первого проректора Национального авиационного университета об административном правонарушении. При этом направили его в суд.

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