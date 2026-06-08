В Раде рассказали, почему очень важно упростить формулу НМТ
Недавно в Верховной Раде предложили изменить формулу национального мультитеста. В частности, уменьшить количество предметов.
Также переместить математику в список выборочных дисциплин. Одна из инициаторов законопроекта, нардеп Ирина Борзова рассказала в эфире телемарафона, почему хотят воплотить в жизнь такую идею.
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Почему хотят изменить формулу НМТ?
Народная избранница отметила, что часть выпускников школ в нашем государстве выбирает обучение за рубежом.
Часть выпускников выбирает обучение за рубежом, потому что там поступление в университеты значительно проще,
– отметила Борзова.
Хотя, по ее словам, украинское высшее образование имеет сильные традиции, мощных преподавателей, качественную подготовку специалистов. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы выпускники поступали в вузы в Украине и строили будущее нашего государства.
Она считает, что упрощение поступления призвано удержать украинских абитуриентов в национальной системе высшего образования.
К слову, результаты НМТ 2025 свидетельствуют о том, что большинство участников тестирования преодолели вступительный порог и получили право на поступление в вузы.
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Что известно об изменениях в НМТ?
- Народные депутаты предложили изменить формулу НМТ уже в следующем году. В частности, уменьшить количество предметов до трех.
- Украинцы устроили дискуссию относительно того, надо ли забирать математику из списка обязательных предметов.
- Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко считает, что математика должна оставаться среди обязательных предметов НМТ, поскольку именно результаты этого экзамена, наряду с результатами по украинскому языку, являются лучшими предикторами успешности будущих студентов.
- Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что математика должна быть обязательным предметом.