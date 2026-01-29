Языковеды призывают забыть о "напряженіє": как правильно на украинском сказать это слово

Из бытовой речи суржик, кальки или русинизмы изъять труднее всего. Иногда мы их просто не замечаем, а в стрессовых ситуациях – и подавно.

Как переводится слово "напряженіє", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Как правильно на украинском "напряженіє"?

Сегодня, когда отключения электроэнергии беспокоят всех украинцев, часто всплывает одно слово, которое калькуют – "напряженіє". В смысле, что его часто не хватает в сети, даже, чтобы запустить некоторые электрические устройства, например, стиральную машину.

В быту суржиковое слово "напряженіє" можно услышать часто, и это калька с русского "напряжение".

Это пример неудачной языковой адаптации, ведь в украинском языке слово имеет перевод и несколько соответствий к русскому многозначному "напряжения":

Если это термин из физики: "электрическое напряжение" – тогда – напруга: електрична напруга чи механічна напруга.

– тогда – Если мы говорим о "нервное напряжение", то уместнее слово – напруження: нервове напруження, фізичне напруження, напруження м’язів, емоційне напруження, напруження сил.

Слово "напруга" употребляется и в другом значении – состояние внутренней сосредоточенности, мобилизованности перед возможной неожиданностью, опасностью: психологічна напруга, напруга у стосунках, напруга в суспільстві.

Напруження – тоже правильное слово, но имеет другое оттеночное значение.

І так кілька разів, поки не спаде нервова напруга .

. Ще один простий спосіб скинути нервове напруження і уникнути стресу.

Кроме того, есть слово "напряженность" – в значении интенсивности: напряженность поля.

Как толкуют значение украинские словари:

Словарь украинского языка (СУМ-20): Напруга – "физическая величина, характеризующая электрическое поле; состояние большого напряжения". Напруження – "состояние, когда силы или энергия максимально сосредоточены; процесс напряжения".

Орфографический словарь украинского языка подает такие определения к словам "напруга" и "напруження", без кальки "напряженіє".

Языковед Александр Пономарив в своих советах по культуре языка отмечал: суржиковые кальки вроде "напряженіє" следует искоренять, потому что они искажают украинский язык.

Что бы запомнить и не путать создайте ассоциацию: когда речь идет о физике или технике – говорим "напруга". Когда описываем состояние или процесс – употребляем "напруження". А форма "напряженіє" – ненормативная суржиковая калька, которую следует избегать.

