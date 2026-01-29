Як перекладається слово "напряженіє", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Дивіться також Не лише "наснага" та "завзяття": красиві слова, які є лише в українській мові

Як правильно українською "напряжение"?

Сьогодні, коли відключення електроенергії турбують усіх українців, часто спливає одне слово, яке калькують – "напряженіє". У сенсі, що його часто не вистачає в мережі, навіть, щоб запустити деякі електричні пристрої, наприклад, пральну машину.

У побуті суржикове слово "напряженіє" можна почути часто, і це калька з російського "напряжение".

Це приклад невдалої мовної адаптації, адже в українській мові слово має переклад та кілька відповідників до російського багатозначного "напряжения":

Якщо це термін з фізики: "электрическое напряжение" – тоді – напруга: електрична напруга чи механічна напруга.

– тоді – Якщо кажемо про "нервное напряжение", то доречніше слово – напруження: нервове напруження, фізичне напруження, напруження м’язів, емоційне напруження, напруження сил.

Слово "напруга" вживається й в іншому значенні – стан внутрішньої зосередженості, мобілізованості перед можливою несподіванкою, небезпекою: психологічна напруга, напруга у стосунках, напруга в суспільстві.

Напруження – теж правильне слово, але має інше відтінкове значення.

І так кілька разів, поки не спаде нервова напруга .

. Ще один простий спосіб скинути нервове напруження і уникнути стресу.

Крім того, є слово "напруженість" – у значенні інтенсивності: напруженість поля.

Як тлумачать значення українські словники:

Словник української мови (СУМ-20): Напруга – "фізична величина, що характеризує електричне поле; стан великого напруження". Напруження – "стан, коли сили чи енергія максимально зосереджені; процес напружування".

Орфографічний словник української мови подає такі визначення до слів "напруга" та "напруження", без кальки "напряженіє".

Мовознавець Олександр Пономарів у своїх порадах із культури мови наголошував: суржикові кальки на кшталт "напряженіє" варто викорінювати, бо вони спотворюють українську мову.

Що б запам'ятати і не плутати створіть асоціацію: коли йдеться про фізику чи техніку – кажемо "напруга". Коли описуємо стан чи процес – вживаємо "напруження". А форма "напряженіє" – ненормативна суржикова калька, яку слід уникати.

Коли відсутня електроенергія у мережі, а ґаджети на нулі, в пригоді стають повербанки, а про правильну назву цього пристрою та альтернативні варіанти, 24 Канал писав раніше.