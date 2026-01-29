Як перекладається слово "напряженіє", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".
Як правильно українською "напряжение"?
Сьогодні, коли відключення електроенергії турбують усіх українців, часто спливає одне слово, яке калькують – "напряженіє". У сенсі, що його часто не вистачає в мережі, навіть, щоб запустити деякі електричні пристрої, наприклад, пральну машину.
У побуті суржикове слово "напряженіє" можна почути часто, і це калька з російського "напряжение".
Це приклад невдалої мовної адаптації, адже в українській мові слово має переклад та кілька відповідників до російського багатозначного "напряжения":
- Якщо це термін з фізики: "электрическое напряжение" – тоді – напруга: електрична напруга чи механічна напруга.
- Якщо кажемо про "нервное напряжение", то доречніше слово – напруження: нервове напруження, фізичне напруження, напруження м’язів, емоційне напруження, напруження сил.
Слово "напруга" вживається й в іншому значенні – стан внутрішньої зосередженості, мобілізованості перед можливою несподіванкою, небезпекою: психологічна напруга, напруга у стосунках, напруга в суспільстві.
Напруження – теж правильне слово, але має інше відтінкове значення.
- І так кілька разів, поки не спаде нервова напруга.
- Ще один простий спосіб скинути нервове напруження і уникнути стресу.
Крім того, є слово "напруженість" – у значенні інтенсивності: напруженість поля.
Як тлумачать значення українські словники:
- Словник української мови (СУМ-20): Напруга – "фізична величина, що характеризує електричне поле; стан великого напруження". Напруження – "стан, коли сили чи енергія максимально зосереджені; процес напружування".
- Орфографічний словник української мови подає такі визначення до слів "напруга" та "напруження", без кальки "напряженіє".
Мовознавець Олександр Пономарів у своїх порадах із культури мови наголошував: суржикові кальки на кшталт "напряженіє" варто викорінювати, бо вони спотворюють українську мову.
Що б запам'ятати і не плутати створіть асоціацію: коли йдеться про фізику чи техніку – кажемо "напруга". Коли описуємо стан чи процес – вживаємо "напруження". А форма "напряженіє" – ненормативна суржикова калька, яку слід уникати.
