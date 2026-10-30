Ученые в Украине получили двухлетние ежемесячные стипендии

Около двух тысяч научных и научно-педагогических работников в Украине получили государственные стипендии. Они были предоставлены по итогам рейтинговой оценки в Национальной системе исследователей Украины.

Финансирование стипендий будет осуществляться за счет государственного бюджета. Об этом говорится в приказе МОН Украины.

Кто и какую стипендию будет получать

Размер государственной стипендии составляет 10 000 гривен в месяц. Ее будут выплачивать по основному месту работы исследователей.

В МОН отмечают, что стипендии позволяют перейти к дополнительной персональной поддержке ученых, работающих в нашей стране.

Ученые будут получать выплаты с октября 2026 года по сентябрь 2028 года.

Всего в рамках этой программы предусмотрено 2 650 государственных стипендий.

В настоящее время продолжается дополнительное рассмотрение материалов экспертной комиссией и подтверждение необходимых сведений и документов.

При условии подтверждения соответствия установленным требованиям и завершения необходимых процедур стипендии таким исследователям будут назначаться следующими волнами отдельными приказами МОН.

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