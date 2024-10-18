Минобразования вводит единую упрощенную отчетность для научных проектов
Источник:Министерство образования и науки Украины
Министерство образования и науки Украины вводит единую упрощенную отчетность для научных проектов. Так в ведомстве стремятся оптимизировать рабочее время исследователей и улучшить видимость результатов.
Этот шаг является продолжением политики дерегуляции и дебюрократизации научной сферы Украины, говорят в ведомстве. Упрощенную форму отчетности утвердили соответствующим приказом.
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МОН вводит единую упрощенную отчетность для научных проектов
В МОН рассказали, что изменится. В частности, заявили о:
- ️ введении единой унифицированной формы отчетности для всех научных проектов всех сфер управления;
- ️ возможность использования формы как для промежуточных, так и для окончательных отчетов;
- ️ сокращении объема информации, что требуется для представления отчетов, и главное – времени на ее подготовку.
Это не просто очередное изменение в административных процессах – это реальный шаг для всех участников научного процесса, который позволит больше внимания уделять непосредственно исследованиям, а не бумажной работе,
– заявляют в Минобразования Украины.
Преимущества нового формата следующие:
- исследователи получили возможность значительно сократить время и ресурсы, потраченные на подготовку отчетных документов;
- общественность, которая заинтересована в результатах научно-технической деятельности, получит более быстрый и удобный доступ к информации о результатах исследований;
- заказчики (грантодатели), работающие в сфере науки, смогут оперативно обрабатывать отчетные документы, поступающие от исполнителей (университетов и научных учреждений).
В МОН убеждены, что упрощенная форма отчетности не только уменьшит объем бумажной работы, но и сделает данные о результатах исследований более доступными для широкой аудитории. Это важно как для повышения прозрачности научной деятельности, так и для укрепления доверия общественности к системе финансирования науки.
Также новый подход будет способствовать повышению качества аналитики в процессе оценки результативности научных проектов.
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