В Украине теперь можно отказаться от ученого звания

В Украине теперь можно отказаться от действующего ученого звания. В частности, сделать это добровольно.

Соответствующее решение о внесении изменений в некоторые постановления по вопросам подготовки и аттестации научно-педагогических и научных кадров приняло правительство.

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Как отказаться от ученого звания

Для отказа от ученого звания надо подать заявление в произвольной форме в Министерство образования и науки Украины. Подпись должна быть заверена нотариально.

Также заявление можно отправить в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи.

Отменить решение о присвоении ученого звания и признать соответствующий аттестат недействительным должны в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления в МОН.

Глава Минобразования Оксен Лисовой отказался от ученой степени

После назначения главой МОН Оксена Лисового в марте 2023 года его обвинили в плагиате.

Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году.

Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической недобропорядочности.

Он подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.

Чиновник при этом анонсировал формулировку новой идеи добропорядочности и новых правил.

30 мая 2023 года Оксен Лисовой заявил, что отказался от ученой степени.

Ранее мы подробно рассказывали о том, изменит ли Оксен Лисовой сферу академической добродетели в Украине. Об этом читайте