В Украине теперь можно отказаться от ученого звания
Источник:Osvita.ua
В Украине теперь можно отказаться от действующего ученого звания. В частности, сделать это добровольно.
Соответствующее решение о внесении изменений в некоторые постановления по вопросам подготовки и аттестации научно-педагогических и научных кадров приняло правительство.
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Как отказаться от ученого звания
Для отказа от ученого звания надо подать заявление в произвольной форме в Министерство образования и науки Украины. Подпись должна быть заверена нотариально.
Также заявление можно отправить в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи.
Отменить решение о присвоении ученого звания и признать соответствующий аттестат недействительным должны в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления в МОН.Обратите внимание! Ранее мы подробно рассказывали о том, изменит ли Оксен Лисовой сферу академической добродетели в Украине. Об этом читайте в материале 24 Канала "Без статуса и денег: станет ли отказ Лисового от ученой степени приговором для плагиаторов".
Глава Минобразования Оксен Лисовой отказался от ученой степени
- После назначения главой МОН Оксена Лисового в марте 2023 года его обвинили в плагиате.
- Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году.
- Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической недобропорядочности.
- Он подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.
- Чиновник при этом анонсировал формулировку новой идеи добропорядочности и новых правил.
- 30 мая 2023 года Оксен Лисовой заявил, что отказался от ученой степени.