Сколько преподавателей украинских вузов имеют ученое звание
- 59.1% преподавателей украинских вузов имеют ученое звание.
- Из них 12.4% – профессора, 43.1% – доценты, 3.6% – старшие научные сотрудники.
59,1 % преподавателей вузов Украины имеют ученое звание. Среди них – 12,4 % – профессора, 43,1 % – доценты, 3,6 % – старшие научные сотрудники.
Такие дни содержит отчет Нацагентства по обеспечению качества высшего образования за 2024 год. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака.
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Сколько преподавателей имеют ученое звание?
️Профессорское звание имеют почти на 20% больше мужчин: 59,3% – мужчины, 40,7% – женщины.
Зато почти на 16% звание доцента имеют больше женщин: 42,1% – мужчины, 57,9% – женщины.
Среди докторов наук большинство – мужчины (58,4 %). А вот среди кандидатов наук/докторов философии – преобладают женщины (57,2 %),
– отметил нардеп.
В общем 80,4 % преподавателей имеют научные степени. Среди них – 15,8 % преподавателей (независимо от пола) имеют степень доктора наук и 64,6 % – степень кандидата наук/доктора философии.
Среди преподавателей мужчин:
21,6% – доктора наук;
13,7% – кандидаты наук/доктора философии;
64,7% – не имеют научной степени.
Среди преподавателей женщин:
11,5% – доктора наук;
24,1% – кандидаты наук/доктора философии;
64,4% – не имеют научной степени.
Если смотреть в гендерном разрезе в целом:
️Докторы наук:
58,4 % – мужчины;
41,6 % – женщины.
Кандидаты наук / PhD:
57,2 % – женщины;
42,8 % – мужчины.
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