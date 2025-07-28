Такие дни содержит отчет Нацагентства по обеспечению качества высшего образования за 2024 год. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака.

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Сколько преподавателей имеют ученое звание?

️Профессорское звание имеют почти на 20% больше мужчин: 59,3% – мужчины, 40,7% – женщины.

Зато почти на 16% звание доцента имеют больше женщин: ‍ 42,1% – мужчины, 57,9% – женщины.

Среди докторов наук большинство – мужчины (58,4 %). А вот среди кандидатов наук/докторов философии – преобладают женщины (57,2 %),

– отметил нардеп.

В общем 80,4 % преподавателей имеют научные степени. Среди них – 15,8 % преподавателей (независимо от пола) имеют степень доктора наук и 64,6 % – степень кандидата наук/доктора философии.

Среди преподавателей мужчин:

21,6% – доктора наук;

13,7% – кандидаты наук/доктора философии;

64,7% – не имеют научной степени.

Среди преподавателей женщин:

11,5% – доктора наук;

24,1% – кандидаты наук/доктора философии;

64,4% – не имеют научной степени.

Если смотреть в гендерном разрезе в целом:

️Докторы наук:

‍ 58,4 % – мужчины;

‍ 41,6 % – женщины.

Кандидаты наук / PhD:

‍ 57,2 % – женщины;

42,8 % – мужчины.

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