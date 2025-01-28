В Киевском авиационном институте откроют научный парк

В этом году на базе Киевского авиационного института (КАИ) заработает научный парк. Он станет центром для разработки решений в сферах deep tech, гражданских БПЛА, кибербезопасности, defenсe tech, искусственного интеллекта, машинного обучения, материаловедения, роботизированных систем и инженерии.

Научный парк создают с участием университета и украинских компаний, заинтересованных в стимулировании инноваций. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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В Киевском авиационном институте появится научный парк

В МОН говорят, что эта инициатива является важным катализатором необходимости и актуальности реформы научных парков в Украине – Science City. Она демонстрирует, что поддержка государственно-частного партнерства и создание условий для трансфера технологий являются ключевыми факторами для развития конкурентного наукоемкого рынка.

Научные парки должны стать не только инструментом цифровизации и прозрачности в научной сфере, но и в будущем драйверами экономического роста, создания экономики высокой добавленной стоимости, способными уменьшить отток интеллектуального капитала и усилить взаимодействие между наукой и бизнесом,

– отметил заместитель главы МОН Денис Курбатов.

Партнеры научного парка КАИ получат эксклюзивный доступ к научным разработкам и сервисам института, а также возможность первыми интегрировать их в производство.

Украинские инженерные компании смогут открыть на территории КАИ свои офисы, чтобы быть в тесном контакте с учеными и студентами так, как это происходит во всем мире. Такая синергия даст толчок отраслям, которые получат научные разработки, компаниям, которые эти разработки будут заказывать, и науке в целом, потому что существенно сократится путь от разработки до имплементации,

– добавила и.о. президента КАИ Ксения Семенова.

Научный парк будет работать в трех направлениях: