Курсовую больше не купишь: в Украине запретили рекламу дипломных работ

В Украине запретили рекламировать услуги по написанию академических работ на заказ. Поэтому теперь объявления типа "курсовая под ключ" являются незаконными.

Это предусмотрено поправками к Закону Украины "О рекламе", которые вступили в силу 31 июля. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Какие изменения произошли

В то же время новые правила не касаются легальной помощи в обучении. Нельзя будет рекламировать услуги, предлагающие выполнить академическую работу вместо другого человека. Запрет касается рекламы по написанию:

дипломных, курсовых и магистерских работ;

рефератов, эссе и контрольных работ;

лабораторных и практических работ;

диссертаций;

научных статей;

продажи готовых академических работ.

Также запрещена любая реклама услуг, что способствуют нарушению принципов академической добросовестности. Новые правила действуют на сайтах, в социальных сетях, мессенджерах, печатных изданиях и рекламных платформах.

Что это означает для школьников и студентов

Однако если вам нужна профессиональная помощь в учебе, вы можете:

обращаться к репетиторам;

получат консультации по подготовке работ;

посещать образовательные курсы;

обращаться за языковой корректурой или оформлением работы в соответствии с требованиями учебного заведения;

проходить тренинги и т. д.

Главное условие – такая помощь не должна заменять самостоятельное выполнение работы.

Новые правила ввели из-за того, что услуги по написанию дипломных, курсовых и диссертационных работ подрывают доверие к украинскому образованию и науке.

Что грозит за такую рекламу

К рекламодателям и распространителям будут применяться общие санкции, предусмотренные статьей 27 Закона Украины «О рекламе»: штраф в пятикратном размере стоимости распространенной рекламы. За повторное совершение нарушений в течение года — двойной штраф. А если стоимость определить невозможно — до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.