Курсовую больше не купишь: в Украине запретили рекламу дипломных работ
В Украине запретили рекламировать услуги по написанию академических работ на заказ. Поэтому теперь объявления типа "курсовая под ключ" являются незаконными.
Это предусмотрено поправками к Закону Украины "О рекламе", которые вступили в силу 31 июля. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
Какие изменения произошли
В то же время новые правила не касаются легальной помощи в обучении. Нельзя будет рекламировать услуги, предлагающие выполнить академическую работу вместо другого человека. Запрет касается рекламы по написанию:
дипломных, курсовых и магистерских работ;
рефератов, эссе и контрольных работ;
лабораторных и практических работ;
диссертаций;
научных статей;
продажи готовых академических работ.
Также запрещена любая реклама услуг, что способствуют нарушению принципов академической добросовестности. Новые правила действуют на сайтах, в социальных сетях, мессенджерах, печатных изданиях и рекламных платформах.
Что это означает для школьников и студентов
Однако если вам нужна профессиональная помощь в учебе, вы можете:
обращаться к репетиторам;
получат консультации по подготовке работ;
посещать образовательные курсы;
обращаться за языковой корректурой или оформлением работы в соответствии с требованиями учебного заведения;
проходить тренинги и т. д.
Главное условие – такая помощь не должна заменять самостоятельное выполнение работы.
Новые правила ввели из-за того, что услуги по написанию дипломных, курсовых и диссертационных работ подрывают доверие к украинскому образованию и науке.
Что грозит за такую рекламу
К рекламодателям и распространителям будут применяться общие санкции, предусмотренные статьей 27 Закона Украины «О рекламе»: штраф в пятикратном размере стоимости распространенной рекламы. За повторное совершение нарушений в течение года — двойной штраф. А если стоимость определить невозможно — до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.
- Ранее мы сообщали, что в Украине на днях вступил в силу закон "Об академической добросовестности". Он определяет правила для учащихся, студентов, преподавателей, ученых и учебных заведений.