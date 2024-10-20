Забудьте про Вену и Дубаи: как по-украински назвать столицы стран мира и популярные города

Украинцы довольно часто могут неправильно называть столицы разных стран мира. Иногда – из-за плохого знания правописания, а иногда – просто засоряя наш язык суржиковыми названиями.

Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет не допускать ошибок. Также уточним, о каких исключениях в украинском правописании относительно иноязычных слов вы могли не знать.

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Как правильно назвать столицу Украины

У восемьдесят шестой подборке расскажем, как правильно на украинском звучат названия столиц мировых стран, а также отдельных популярных городов. Но для начала надо помнить о своем.

Кієв – Київ;

Так, предлагаем раз и навсегда запомнить правильное название столицы родной страны – Київ. Не стоит употреблять русифицированное название – "Кієв".

Обратите внимание! Так же не пишите "Kiev". Тем более, что многие иностранные компании в свое время таки научились правильно писать название столицы Украины на английском языке – не "Kiev", а "Kyiv".

Подробнее о том, какая была первая столица Украины и как не попасть на крючок российской пропаганды, мы рассказывали здесь.



Как правильно называть столицу Украины / Depositphotos

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Как правильно на украинском назвать столицы стран мира

Вєна – Відень;

Мінск – Мінськ;

Каір – Каїр;

Интересно! Ї в словах иноязычного происхождения пишем после буквы на обозначение гласного – поэтому Каїр.

Брюсель – Брюссель;

Ліссабон – Лісабон;

Тбіліссі – Тбілісі;

В соответствии с нормами украинского правописания удвоение согласных в собственных названиях сохраняем. Однако "Лісабон" является исключением. В украинском языке – в отличие от русского – название португальской столицы пишем с одним "с".

По сложившейся традиции в некоторых собственных названиях удвоение не сохраняем или сохраняем частично.

Стоккгольм – Стокгольм;

Нужно запомнить правописание таких слов, в которых к не удваивается. К ним относится и "Стокгольм".

Бухарєст – Бухарест;

Бєрлін – Берлін;

Тірана – Тирана;

Ватікан – Ватикан;



Ватикан, Собор Святого Петра / фото Марии Волошин

Интересно! По традиции в ряде географических названий после согласных д, т перед следующим согласным, кроме j, пишем -и.

Талін – Таллінн;

Удвоение букв для обозначения согласных преимущественно сохраняем в собственных названиях и в производных от них.

Мадрід – Мадрид;

Обратите внимание! В географических названиях с сочетаниями -ри- перед согласным, кроме и, пишем -и: Мадрид, Рига (но Ріо-де-Жанейро);

В некоторых собственных названиях после согласных пишем -і: Сідней, Лісабон, а также в производных от них словах (сіднейський, лісабонський).

Кишинев, Кішиньов – Кишинів;

Рома – Рим;

Оригинал названия итальянской столицы у нас не прижился, потому что напоминает мужское имя.

Хельсінкі – Гельсінкі;

Согласно правописанию слов иноязычного происхождения, звук h преимущественно передаем буквой г. Поэтому и имеем Гельсінкі.

Афіни і Атени;

А вот греческую столицу на украинский лад можем произносить и как Афіни, и как Атени.

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Как правильно на украинском называть популярные города

Не можем в этой подборке не упомянуть и два популярных города мира – Дубай и Стамбул.

Істанбул – Стамбул;

В украинском языке, в отличие от названия в оригинале, будет "Стамбул".

Дубаї – Дубай;

Заметим, что Дубай – это город в ОАЭ и административный центр одноименного эмирата. Поэтому в именительном падеже будет Дубай, а не Дубаї (потому что он один). Слово, кстати, спрягаемое.