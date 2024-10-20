Забудьте про Вєну і Дубаї: як українською назвати столиці країн світу та популярні міста
Українці доволі часто можуть неправильно називати столиці різних країн світу. Іноді – через погане знання правопису, а іноді – просто засмічуючи нашу мову суржиковими назвами.
Освіта 24 в межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе не припускатися помилок. Також уточнимо, про які винятки в українському правописі щодо іншомовних слів ви могли не знати.
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Як правильно назвати столицю України
У вісімдесят шостій добірці розкажемо, як правильно українською звучать назви столиць світових країн, а також окремих популярних міст. Але для початку треба пам'ятати про своє.
- Кієв – Київ;
Так, пропонуємо раз і назавжди запам'ятати правильну назву столиці рідної країни – Київ. Не варто вживати русифіковану назву – "Кієв".
Зверніть увагу! Так само не пишіть "Kiev". Тим паче, що чимало іноземних компаній свого часу таки навчилися правильно писати назву столиці України англійською мовою – не "Kiev", а "Kyiv".
Детальніше про те, яка була перша столиця Україні і як не потрапити на гачок російської пропаганди, ми розповідали тут.
Як правильно називати столицю України / Depositphotos
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Як правильно українською назвати столиці країн світу
- Вєна – Відень;
- Мінск – Мінськ;
- Каір – Каїр;
Цікаво! Ї у словах іншомовного походження пишемо після літери на позначення голосного – тому Каїр.
- Брюсель – Брюссель;
- Ліссабон – Лісабон;
- Тбіліссі – Тбілісі;
Відповідно до норм українського правопису подвоєння приголосних у власних назвах зберігаємо. Однак "Лісабон" є винятком. В українській мові – на відміну від російської – назву португальської столиці пишемо з одним "с".
За усталеною традицією в деяких власних назвах подвоєння не зберігаємо або зберігаємо частково.
- Стоккгольм – Стокгольм;
Потрібно запам'ятати правопис таких слів, у яких к не подвоюється. До них належить і "Стокгольм".
- Бухарєст – Бухарест;
- Бєрлін – Берлін;
- Тірана – Тирана;
- Ватікан – Ватикан;
Ватикан, Собор Cвятого Петра / фото Марії Волошин
Цікаво! За традицією у ряді географічних назв після приголосних д, т перед наступним приголосним, крім j, пишемо -и.
- Талін – Таллінн;
Подвоєння букв на позначення приголосних переважно зберігаємо у власних назвах та в похідних від них.
- Мадрід – Мадрид;
Зверніть увагу! У географічних назвах зі сполученнями -ри- перед приголосним, крім й, пишемо -и: Мадрид, Рига (але Ріо-де-Жанейро);
У деяких власних назвах після приголосних пишемо і: Сідней, Лісабон, а також у похідних від них словах (сіднейський, лісабонський).
- Кишинев, Кішиньов – Кишинів;
- Рома – Рим;
Оригінал назви італійської столиці у нас не прижився, бо нагадує чоловіче ім'я.
- Хельсінкі – Гельсінкі;
Відповідно до правопису слів іншомовного походження, звук h переважно передаємо буквою г. Тому і маємо Гельсінкі.
- Афіни і Атени;
А от грецьку столицю на український лад можемо вимовляти і як Афіни, і як Атени.
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Як правильно українською називати популярні міста
Не можемо у цій добірці не згадати і два популярні міста світу – Дубай та Стамбул.
- Істанбул – Стамбул;
В українській мові, на відміну від назви в оригіналі, буде "Стамбул".
- Дубаї – Дубай;
Зауважимо, що Дубай – це місто в ОАЕ та адміністративний центр однойменного емірату. Тому в називному відмінку буде Дубай, а не Дубаї (бо він один). Слово, до речі, відмінюване.
- Розповім вам трохи про історію, культуру й традиції Дубая (мається на увазі місто).
- Розповім вам трохи про історію, культуру й традиції Дубаю (мається на увазі емірат).