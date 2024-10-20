Забудьте про Вєну і Дубаї: як українською назвати столиці країн світу та популярні міста

20 жовтня 2024, 13:00
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Автор: Марія Волошин

Українці доволі часто можуть неправильно називати столиці різних країн світу. Іноді – через погане знання правопису, а іноді – просто засмічуючи нашу мову суржиковими назвами.

Освіта 24 в межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе не припускатися помилок. Також уточнимо, про які винятки в українському правописі щодо іншомовних слів ви могли не знати. 

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Як правильно назвати столицю України

У вісімдесят шостій добірці розкажемо, як правильно українською звучать назви столиць світових країн, а також окремих популярних міст. Але для початку треба пам'ятати про своє. 

  • Кієв – Київ;

Так, пропонуємо раз і назавжди запам'ятати правильну назву столиці рідної країни – Київ. Не варто вживати русифіковану назву – "Кієв".

Зверніть увагу! Так само не пишіть "Kiev". Тим паче, що чимало іноземних компаній свого часу таки навчилися правильно писати назву столиці України англійською мовою – не "Kiev", а "Kyiv".

Детальніше про те, яка була перша столиця Україні і як не потрапити на гачок російської пропаганди, ми розповідали тут.


Як правильно називати столицю України / Depositphotos

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Як правильно українською назвати столиці країн світу

  • Вєна – Відень;
  • Мінск – Мінськ;
  • Каір – Каїр;

Цікаво! Ї у словах іншомовного походження пишемо після літери на позначення голосного – тому Каїр. 

  • Брюсель – Брюссель;
  • Ліссабон – Лісабон;
  • Тбіліссі – Тбілісі;

Відповідно до норм українського правопису подвоєння приголосних у власних назвах зберігаємо. Однак "Лісабон" є винятком. В українській мові – на відміну від російської – назву португальської столиці пишемо з одним "с".

За усталеною традицією в деяких власних назвах подвоєння не зберігаємо або зберігаємо частково. 

  • Стоккгольм – Стокгольм;

Потрібно запам'ятати правопис таких слів, у яких к не подвоюється. До них належить і "Стокгольм". 

  • Бухарєст – Бухарест;
  • Бєрлін – Берлін;
  • Тірана – Тирана;
  • Ватікан – Ватикан;


Ватикан, Собор Cвятого Петра / фото Марії Волошин 

Цікаво! За традицією у ряді географічних назв після приголосних д, т перед наступним приголосним, крім j, пишемо -и. 

  • Талін – Таллінн;

Подвоєння букв на позначення приголосних переважно зберігаємо у власних назвах та в похідних від них.

  • Мадрід – Мадрид;

Зверніть увагу! У географічних назвах зі сполученнями -ри- перед приголосним, крім й, пишемо -и: Мадрид, Рига (але Ріо-де-Жанейро);
У деяких власних назвах після приголосних пишемо і: Сідней, Лісабон, а також у похідних від них словах (сіднейський, лісабонський).

  • Кишинев, Кішиньов – Кишинів;
  • Рома – Рим;

Оригінал назви італійської столиці у нас не прижився, бо нагадує чоловіче ім'я.

  • Хельсінкі – Гельсінкі;

Відповідно до правопису слів іншомовного походження, звук h переважно передаємо буквою г. Тому і маємо Гельсінкі.

  • Афіни і Атени;

А от грецьку столицю на український лад можемо вимовляти і як Афіни, і як Атени.

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Як правильно українською називати популярні міста 

Не можемо у цій добірці не згадати і два популярні міста світу – Дубай та Стамбул. 

  • Істанбул – Стамбул;

В українській мові, на відміну від назви в оригіналі, буде "Стамбул". 

  • Дубаї – Дубай;

Зауважимо, що Дубай – це місто в ОАЕ та адміністративний центр однойменного емірату. Тому в називному відмінку буде Дубай, а не Дубаї (бо він один). Слово, до речі, відмінюване. 

  • Розповім вам трохи про історію, культуру й традиції Дубая (мається на увазі місто).
  • Розповім вам трохи про історію, культуру й традиції Дубаю (мається на увазі емірат).