Как по-украински нежно назвать Веру, Марину и Ксюшу: варианты вас очаруют

Еще у многих украинцев сохранилось обращение или короткий вариант имен на русский манер. Хотя на украинском они звучат благозвучнее.

Откажитесь от обрусевших имен, а 24 Канал расскажет как называть Веру, Марину и Ксюшу на украинском.

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Как нежно обратиться к Вере, Марине и Ксюше

Для тех, кто отказывается от русского, тяжелее всего отказаться от имен – потому что так привычно, называли всегда или красивее. Но часто украинские версии более благозвучные.

Как же обращаться к Вере, Ксюше и Марине?

Ксюша – это короткий вариант имени Оксана или Ксения – допустимы оба варианта написания. Имя греческого происхождения и означает "гостеприимная". Считается, что Оксана, это украинизированный вариант имени. А на украинском языке эти имена ласково звучат – Оксанка, Оксаночка, Ксеня и даже Сана.

Имя Вера – это русское звучание, а на украинском будет Вера. Оно греческого происхождения и означает то, как и звучит – "вера", а на древнегреческом – Пистис (Πίστις).

Ласково к обладательнице имени можно обращаться – "Віронька, Вірочка, Віруня, Вірунька, Віруся, Віруська, Вірка, Вірця".

"Марына" – женское имя латинского происхождения marina – "морская". Это имя является аналогом редкого древнеримского мужского имени Марин. Исторически имя относят к культу римской богини Венеры. Форма написания через "и" – Марина – это русский вариант. А ласково обращаться можно – Марынка, Марыся, Марынця Мия и Рина. Хотя можно и встретить такие же версии, как в имени Мария – Маричка, Маша.

Конечно, что носительницы этих имен сами выбирают, какое ласковое обращение им нравится. Но попробуйте украинские варианты!

Выберите украинские варианты имен / Freepik

Ранее мы рассказывали, как на родном языке называть украинок с именами Ирина, Кристина и Света.

Переходите на украинский язык – начните с имен!