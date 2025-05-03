Кто такая Анастасия и можно ли ласково называть ее Стасей

Каждый из нас имеет имя, которое выбрали родители. А все ли интересуются его значением и происхождением?

На каждое имя в свое время есть мода и оно мегапопулярное. А некоторые – почти никогда не теряют популярности, среди таких сегодня – Анастасия. О его происхождении и значении рассказывает 24 Канал.

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Что означает "Анастасия"

Сегодня трудно представить кого-то, у кого нет знакомых с именем Настя. А в школьных классах их может быть и несколько.

И неудивительно – Анастасия – это одно из красивых и популярных имен в Украине. Ресурс Nameli сообщает, что в стране более полумиллиона обладательниц этого имени.

Имя греческого происхождения – Анастасия (Ἀναστασία) и означает "возвращенная к жизни", "возрожденная", "воскресшая". Считают, что это женская форма имени Анастас, Анастасий. И получило распространение среди славян с приходом христианства. Святая Анастасия является покровительницей беременных женщин и заключенных.

В итальянский, немецкий, французский и польский язык оно звучит как Анастазия, а в английском – Анастейша. А в русском языке имеет варианты – Анастасья, Настасья, Настасия.

Часто поражает, каким трансформациям подвергаются имена в том или ином языке. Особенно их уменьшительно-ласкательные формы. К Анастасии можно обращаться ласково, используя множество вариантов. Чаще всего девушку называют – Настей или Настенькой. Но есть множество других вариантов:

Настасия,

Настася,

Настаска,

Наста / Настка / Наська.

Насточка / Настечка,

Настуня / Настуська,

Настуненька / Настунечка / Настусенька / Настусечка,

Ната,

Нася / Нуся / Нюся,

Ная,

Ася.

Для Анастасии: смотрите видео

Какие другие версии имени Анастасия

А еще можно встретить короткие варианты в форме Туся, Тусенька, Тусечка Тусечка – имя Туська, еще в начале ХХ века, фиксировали и как самостоятельное. Но оно может быть коротким именем от – Антонина.

Интересный вариант сокращения, что происходит от имени Анастасия, точнее Настасья, – Стася, Стасенька, Стасечка, Стасуня, Стасунька, Стаська. Однако, в украинском языке еще есть имя – Станислава. Как женская версия имени Станислав, что означает "стать славным" – а оно уже славянского происхождения

Анастасия относится к именам, которые никогда не теряют благосклонности, как и имя Мария, но важно называть их на украинский лад.

Помните, что вы в Украине и называть владелицу имени лучше украинскими версиями и отказаться от – Настюши, Настюшки, Настюхи, Настьоны, Настяхи, ведь они не соответствуют нормам украинского словообразования.

Обладательницы этого имени легкие, харизматичные, творческие. Они с легкостью могут выбрать профессию в шоу-бизнесе, стать певицей и актрисой театра. Как доказательство этого известные украинки певицы: Анастасия Каменских (NK), Анастасия Приходько, MamaRika (Анастасия Кочетова), DJ NANA (Анастасия Кумейко).