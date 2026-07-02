Не говорите "деньги": чем заменить это русское слово с тюркскими корнями

Мы зарабатываем их, откладываем, тратим и считаем каждый день. Но когда говорим о них, нередко употребляем слово, которого нет в украинских словарях.

Почему не стоит называть собственное состояние "деньгами" – рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Как правильно на украинском языке назвать "деньги"?

Без этого слова, да и вещи, которую оно обозначает, мы не обходимся ни дня. Но даже его произносят по-русски – "деньги". Это слово можно услышать на рынке, в транспорте, дома или даже в деловых разговорах.

Литературной нормой украинского языка является слово "гроші". Именно его приводят украинские словари для обозначения бумажных и металлических знаков стоимости, а также средств и состояния в целом.

Откуда взялись слова "гроші", "деньги"?

Слово "гроши" происходит от слова "гриш" – названия мелкой серебряной монеты, которая была распространена в Европе еще в Средневековье: "Копейка гривну бережет, а гриш – карбованец".

Название "гриш" пришло в украинский язык через польское grosz, а еще раньше – от латинского grossus, что означало "большой" (первоначально – "большая монета").

В XIV–XVI веках на украинских землях в обращении были пражские гроши, которые чеканили в Чехии. Они были настолько популярны, что слово "гриш" постепенно стало общим названием монет, а впоследствии и денег вообще.

В украинском языке сохранилось немало выражений со словом "гриш", хотя самих монет давно уже нет: "ни гроша за душой", "не стоит и ломанного гроша", "считать каждый гриш", "ни за гриш". Это еще раз доказывает, насколько древним является это слово.

Зато "деньги" – это русское слово"деньги", имеющее тюркские корни. Оно происходит от слов "tanga" или "tenge", которые означали серебряную монету. Через ордынскую монету "данг" это название попало на Русь, где впоследствии превратилось в слово "деньга", а позже – в "деньги".

Оно нам известно, но как исторический термин, а не как нормативное слово.

Интересно! В украинском языке есть еще одно замечательное слово – "кошти". Оно тоже означает деньги, но чаще употребляется в официально-деловом стиле: бюджетные средства.

Поэтому вместо "деньги" следует говорить "гроши". Это слово не только соответствует нормам украинского языка, но и имеет многовековую историю.