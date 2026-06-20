Как не допустить ошибок при вопросах о времени, рассказываем со ссылкой на пояснения лингвистки и радиоведущей Оли Багний.

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Как правильно спросить о времени?

Спросить о времени – одна из самых обычных вещей в повседневной жизни. Однако именно здесь многие невольно заимствуют русский язык и употребляют выражения, которые не соответствуют украинской языковой традиции.

Часто можно услышать: "Скільки годин?" и "Яка година?". Однако лингвисты считают такие выражения ненормативными и советуют отдавать предпочтение формам "котрая година?" и "о котрій годині?".

Логика проста: слово "година" женского рода и является порядковым числительным, отвечающим на вопрос "котра?".

На первый взгляд, ничего удивительного. Но если вдуматься, то слово "година" означает единицу измерения времени продолжительностью 60 минут. Поэтому вопрос "Скільки годин?" фактически касается количества часов, а не того, который сейчас час.

Как правильно спрашивать о времени: смотрите видео

Поэтому о времени и о целых часах мы говорим: "сьома година", "двадцята година".

А для времени с минутами тоже действуют свои правила, как правильно называть. Для этого используем предлоги:

по / на – до 30 минут;

за / до – с 31 минуты.

Кроме того, стоит сказать, что время можно называть и с четвертями. Четверть указывается, когда минутная стрелка расположилась на 3 (15 минут) или 9 (45 минут): "четверть по сьомій (7:15)" и "за четверть сьома (6:45)".

Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш украинский звучал естественнее и ближе к исконной языковой традиции, начните с вопроса: "котра година?".