У правительства просят средства на зарплаты учителей: не хватает нескольких миллиардов гривен

Ассоциация городов Украины обратилась к правительству, чтобы там помогли погасить дефицит образовательной субвенции. Ведь сейчас больше 8 миллиардов гривен не хватает на зарплаты учителям.

Для того чтобы учителям смогли вовремя выплатить зарплату, Кабмин должен принять постановление о погашении дефицита в 2023 году. Сотни органов в городах не имеют надлежащих средств.

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Там подчеркнули, что каждая вторая община в Украине имеет дефицит образовательной субвенции более 10%. В общей сложности 715 органов местного самоуправления сообщили о необеспеченности общин, не хватает 8,5 миллиарда гривен.

Глава Ассоциации городов и мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в госбюджете-2023 размер образовательной субвенции для территориальных общин составил 87,5 миллиарда гривен.

Это на 20% меньше, чем было в 2022 году. Чтобы обеспечить выплаты зарплат учителям, правление Ассоциации городов Украины обратилось к правительству, чтобы погасил 8,5 миллиарда гривен дефицита образовательной субвенции в 2023 году,

– сказал Кличко.

В Ассоциации городов Украине добавляют, что выплаты образовательной субвенции государством предусмотрены законом, ведь среднее образование является государственной гарантией. Эти средства направляются исключительно на зарплату педагогов школ.

Напомним, что во время действия военного положения зарплата главы МОН Сергея Шкарлета выросла почти на 7 тысяч гривен по сравнению с январем прошлого года. В то же время учителям уже 3 года не поднимают зарплаты. Теперь в образовательном комитете заявили, что увеличат зарплаты педагогам только после окончания войны в Украине. Подробности – читайте за этой ссылкой.

Украинские учителя сейчас получают от 6 до 21 тысяч гривен в месяц, в зависимости от категории, количества часов и т.д. Какие зарплаты получают учителя в разных регионах Украины – читайте здесь.