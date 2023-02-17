Законно ли увольнение учителя из школы без предупреждения

С началом нового семестра в Профсоюз педагогов Киева обращаются учителя из-за действий работодателей, которые приостановили действие трудовых договоров или сократили работников без предупреждения. Детали объяснил глава Киевской городской организации Профсоюза педагогов Александр Ятсун.

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По его словам, согласно статье об организации трудовых отношений в условиях военного состояния приостановка действия трудового договора – это временное прекращение обеспечения педагога работой.

"Работодателям следует обратить внимание на то, что главное условие для приостановления действия трудового договора – это абсолютная невозможность предоставления работодателем и выполнения работником соответствующей работы. И эти два условия должны выполняться одновременно", – заявил Ятсун.

Он отметил, что если работник хочет и может выполнять работу или работодатель может предоставлять работу, незаконно приостанавливать действие трудового договора.

Что же касается сокращения работников, то в случае, если работодатель планирует увольнение работников по причинам экономического, технологического, структурного или аналогичного характера, он должен заранее, не позднее чем за три месяца предоставить первичным профсоюзным организациям информацию об этом,

– объяснил Ятсун.

Кроме того, согласно закону о труде – о следующем увольнении работников персонально предупреждают не позднее двух месяцев.

Требование предупреждения об увольнении не применяется только к работникам, которые увольняются в связи с мобилизацией работника или из-за уничтожения (отсутствия) производственных, организационных и технических условий в результате боевых действий.

Могут ли уменьшить зарплату учителям из-за сокращенных уроков

После российских ракетных атак в некоторых областях используются экстренные отключения электроэнергии, из-за чего в школах проводят сокращенные уроки. Могут ли за это снизить зарплату педагогам, пояснили в издании Ukr.life.

Педагогическая нагрузка учителя включает 18 учебных часов в течение учебной недели, составляющих тарифную ставку.

Но должностные обязанности учителя не ограничиваются выполнением педагогической работы, а включают и другую педагогическую деятельность – подготовительную, воспитательную, организационную и т.д. Некоторые из них оплачиваются (например, классное руководство, проверка тетрадей), но без учета потраченного времени.

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Согласно закону, сокращение продолжительности урока не является основанием для уменьшения нормы времени, что предполагается на изучение предмета и не является основанием для уменьшения нормы времени для оплаты.

В то же время руководители учебных заведений имеют право уменьшать размеры только доплат и надбавок, которые установлены нормативными актами в предельных размерах или носят необязательный характер (за сложность, напряженность, престижность труда и т.п.) и размер которых зависит от имеющегося фонда.

К слову, педагогам уже 3 года обещают поднять зарплату, однако этого до сих пор не сделали. Могут ли учителям в условиях войны поднять зарплату – рассказал глава образовательного комитета ВР Сергей Бабак. Подробности – читайте здесь.