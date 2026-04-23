"Некому работать": в украинских школах не хватает учителей

В школах Украины в дальнейшем не хватает учителей. Так, 53% учреждений общего среднего образования имеют незакрытые педагогические вакансии.

Об этом на запрос медиа НУШ сообщили в Государственной службе качества образования. Проблема дефицита педагогов в дальнейшем является острой в нашем государстве.

Смотрите также На украинское образование направили 91 миллион долларов

Сколько учителей не хватает в школах?

Только в 44% школ отсутствуют вакансии педагогов. И только в 40% школ педагоги преподают в соответствии с полученным профессиональным образованием.

В 60% школ учителя и учительницы вынуждены совмещать преподавание нескольких предметов из-за того, что некому работать,

– уточнили в Государственной службе качества образования.

Всего по состоянию на 1 марта этого года в нашем государстве работали 364837 педагогов в школах. На простое находятся 852 учителя.

Количество вакансий в сфере общего среднего образования достигла 5289,46 ставки,

– резюмировали в ГСКОО.

Обратите внимание! Глава МОН Оксен Лисовой заявлял в рамках подкаста "Диалоги", что средняя зарплата учителя в Украине сейчас составляет где-то около 14 тысяч. Это критически мало.

Сколько студентов-педагогов становятся учителями?