Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Учеба Образование в Украине "Некому работать": в украинских школах не хватает учителей
23 апреля, 18:14
2

Мария Волошин
Основні тези
  • В Украине 53% школ имеют незакрытые вакансии педагогические вакансии.
  • В 60% школ учителя вынуждены преподавать несколько предметов.

В школах Украины в дальнейшем не хватает учителей. Так, 53% учреждений общего среднего образования имеют незакрытые педагогические вакансии.

Об этом на запрос медиа НУШ сообщили в Государственной службе качества образования. Проблема дефицита педагогов в дальнейшем является острой в нашем государстве.

Сколько учителей не хватает в школах?

Только в 44% школ отсутствуют вакансии педагогов. И только в 40% школ педагоги преподают в соответствии с полученным профессиональным образованием.

В 60% школ учителя и учительницы вынуждены совмещать преподавание нескольких предметов из-за того, что некому работать, 
– уточнили в Государственной службе качества образования.

Всего по состоянию на 1 марта этого года в нашем государстве работали 364837 педагогов в школах. На простое находятся 852 учителя.

Количество вакансий в сфере общего среднего образования достигла 5289,46 ставки, 
– резюмировали в ГСКОО.

Обратите внимание! Глава МОН Оксен Лисовой заявлял в рамках подкаста "Диалоги", что средняя зарплата учителя в Украине сейчас составляет где-то около 14 тысяч. Это критически мало.

Сколько студентов-педагогов становятся учителями?

  • За последние 10 лет количество учителей, младше 30 лет, в Украине уменьшилось вдвое. Они выбирают другие профессии.
  • Как отметил глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак, ежегодно по государственному заказу педагогическое образование получают 10 тысяч студентов. Учителями становятся менее 20%.
  • Он добавил, что молодой учитель должен получать три "минималки", то есть это почти 25 тысяч. А с получением стажа – все больше, до 40– 50 тысяч.

