НМТ-2024: по одному из предметов ни один участник не набрал 200 баллов

Более 283 тысяч участников в этом году приняли участие в национальном мультитесте. Он проходил как в Украине, так и за рубежом.

Мультитест предусматривал проверку знаний по четырем предметам в рамках двух сессий. Что интересно, ни один из участников теста не смог получить максимальный балл (200) по географии.

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Ни один участник не набрал 200 баллов по географии на НМТ

География была вторым по популярности предметом по выбору абитуриента. На нее зарегистрировалось около 57 тысяч участников.

Заметим, что из всех участников НМТ одну 200-балльную оценку получили 2999 абитуриентов.

Две максимальные оценки – 353 участника НМТ, три – 58.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Самые высокие же результаты по всем четырем предметам получили в этом году 7 участников.



Сколько участников получили максимальный балл НМТ-2024 / скриншот УЦОКО

К слову, больше всего – 1513 – участников НМТ в этом году получили на экзамене 200 баллов по английскому языку.

А около 14% участников нынешнего мультитеста не набрали проходные баллы по хотя бы одному предмету.