НМТ-2023: будут ли проводить тесты в выходные дни
Источник:osvita.ua
Тестирование выпускников, которые будут сдавать НМТ в 2023 году, будет проходить только в рабочие дни. При этом как во время основной, так и во время дополнительной сессии.
Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И уточнила, что тестирование будет проходить каждый рабочий день в рамках сессий.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Будут ли проводить НМТ в выходные дни
По словам Вакуленко, экзамены будут проводить ежедневно в две смены – в рабочие дни утром или после обеда.
Отметим, что основная сессия тестирования начнется 5 июня и продлится до 23 июня. Дополнительная состоится в течение 11 июля – 24 июля.
О дате, времени и месте проведения тестирования каждого участника сообщат в приглашении. Его будут посылать поступающим через персональные кабинеты не позднее чем за 10 дней до проведения экзамена.
При этом в УЦОКО просят участников НМТ не разглашать свои дату и место прохождения тестирования.
Читайте О вступлении придется забыть: какие ошибки не следует делать участникам НМТ-2023
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- У МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 продлится до 3 мая.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.