НМТ-2023: будут ли проводить тесты в выходные дни

Тестирование выпускников, которые будут сдавать НМТ в 2023 году, будет проходить только в рабочие дни. При этом как во время основной, так и во время дополнительной сессии.

Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И уточнила, что тестирование будет проходить каждый рабочий день в рамках сессий.

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Будут ли проводить НМТ в выходные дни

По словам Вакуленко, экзамены будут проводить ежедневно в две смены – в рабочие дни утром или после обеда.

Отметим, что основная сессия тестирования начнется 5 июня и продлится до 23 июня. Дополнительная состоится в течение 11 июля – 24 июля.

О дате, времени и месте проведения тестирования каждого участника сообщат в приглашении. Его будут посылать поступающим через персональные кабинеты не позднее чем за 10 дней до проведения экзамена.

При этом в УЦОКО просят участников НМТ не разглашать свои дату и место прохождения тестирования.

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