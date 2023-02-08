"Будет в приоритете": какой предмет НМТ лучше составлять гуманитариям для поступления

Для поступления на гуманитарные специальности в вузы самым важным будет считать коэффициент баллов часть НМТ по истории Украины.

Об этом рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона. При этом подчеркнул, что историю Украины никто из предметов НМТ не выбрасывает.

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Министр подчеркнул, что абитуриенты смогут использовать для поступления любой третий предмет, который будут сдавать на НМТ. Однако преимущество – все же за историей Украины.

На гуманитарные специальности коэффициент, дающий максимальное количество баллов, будет в приоритете для истории Украины,

– уточнил Шкарлетт.

Также он снова подчеркнул, что именно этот предмет на сегодняшний день является сверхважным для украинцев. Тем не менее, по мнению главы МОН, обязательным его на НМТ делать не стоит.

К слову, по словам Шкарлета, в 2023 году школа Украины должна закончить примерно 220 – 224 тысяч одиннадцатиклассников.

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