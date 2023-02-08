"Будет в приоритете": какой предмет НМТ лучше составлять гуманитариям для поступления
Для поступления на гуманитарные специальности в вузы самым важным будет считать коэффициент баллов часть НМТ по истории Украины.
Об этом рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона. При этом подчеркнул, что историю Украины никто из предметов НМТ не выбрасывает.
Важно "На крови доказали": нужно ли было выбрасывать историю Украины из списка обязательных предметов НМТ
Какой предмет лучше сдавать на НМТ гуманитариям
Министр подчеркнул, что абитуриенты смогут использовать для поступления любой третий предмет, который будут сдавать на НМТ. Однако преимущество – все же за историей Украины.
На гуманитарные специальности коэффициент, дающий максимальное количество баллов, будет в приоритете для истории Украины,
– уточнил Шкарлетт.
Также он снова подчеркнул, что именно этот предмет на сегодняшний день является сверхважным для украинцев. Тем не менее, по мнению главы МОН, обязательным его на НМТ делать не стоит.
К слову, по словам Шкарлета, в 2023 году школа Украины должна закончить примерно 220 – 224 тысяч одиннадцатиклассников.
Читайте "Нельзя заставлять": Шкарлетт рассказал, почему история Украины не обязательна на НМТ
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.