Про це розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону. При цьому наголосив, що історію України ніхто з предметів НМТ не викидає.

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Який предмет краще складати на НМТ гуманітаріям

Міністр підкреслив, що абітурієнти зможуть використовувати для вступу будь-який третій предмет, який складатимуть на НМТ. Однак перевага – все ж за історію України.

На гуманітарні спеціальності коефіцієнт, який дає максимальну кількість балів, буде в пріоритеті для історії України,

– уточнив Шкарлет.

Також він знову наголосив, що саме цей предмет на сьогодні є надважливим для українців. Все ж, на думку очільника МОН, обов'язковим його на НМТ робити не варто.

До слова, за словами Шкарлета, у 2023 році школи України має закінчити приблизно 220 – 224 тисячі одинадцятикласників.

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