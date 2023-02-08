Про це розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону. При цьому наголосив, що історію України ніхто з предметів НМТ не викидає.
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Який предмет краще складати на НМТ гуманітаріям
Міністр підкреслив, що абітурієнти зможуть використовувати для вступу будь-який третій предмет, який складатимуть на НМТ. Однак перевага – все ж за історію України.
На гуманітарні спеціальності коефіцієнт, який дає максимальну кількість балів, буде в пріоритеті для історії України,
– уточнив Шкарлет.
Також він знову наголосив, що саме цей предмет на сьогодні є надважливим для українців. Все ж, на думку очільника МОН, обов'язковим його на НМТ робити не варто.
До слова, за словами Шкарлета, у 2023 році школи України має закінчити приблизно 220 – 224 тисячі одинадцятикласників.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.