НМТ-2023 за границей: количество центров для сдачи теста возросло
Источник:УЦОКО
Количество городов за границей, в которых можно сдавать НМТ в 2023 году, увеличили. Это стало возможным благодаря переговорам с загранучреждениями и организациями.
Населенный пункт, в котором участник планирует сдавать НМТ, следует выбирать при регистрации на тест. При этом локацию можно изменить.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Количество центров для сдачи НМТ за границей возросло
Экзаменационные центры НМТ создадут в таких странах и городах:
Австрия – Вена;
Азербайджан – Баку;
Бельгия – Брюссель;
Болгария – Варна, София;
Великобритания и Северная Ирландия – Абериствит, Эдинбург, Лондон;
Грузия – Тбилиси;
Дания – Орхус;
Эстония – Таллин;
Ирландия – Дублин;
Испания – Валенсия;
Италия – Милан, Рим;
Канада – Эдмонтон, Монктон, Торонто;
Латвия – Рига;
Литва – Каунас;
Германия – Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Мюнхен;
Польша – Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин;
Португалия – Лиссабон;
Румыния – Бухарест;
США – Нью-Йорк, Сакраменто;
Венгрия – Будапешт;
Финляндия – Хельсинки;
Франция – Марсель, Париж;
Чехия – Брно, Прага;
Швеция – Стокгольм.
Если вы хотите сменить город сдачи НМТ, нужно после получения сертификата до 7 мая изменить регистрационные данные, выбрав город.
Также ведутся переговоры о проведении НМТ в Люксембурге (Люксембург) и Роттердаме (Нидерланды).
Читайте Регистрация на НМТ-2023: какую дополнительную справку нужно поступающим, которые учатся за границей
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.