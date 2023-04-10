НМТ-2023 за границей: количество центров для сдачи теста возросло

Количество городов за границей, в которых можно сдавать НМТ в 2023 году, увеличили. Это стало возможным благодаря переговорам с загранучреждениями и организациями.

Населенный пункт, в котором участник планирует сдавать НМТ, следует выбирать при регистрации на тест. При этом локацию можно изменить.

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Количество центров для сдачи НМТ за границей возросло

Экзаменационные центры НМТ создадут в таких странах и городах:

Австрия – Вена;

Азербайджан – Баку;

Бельгия – Брюссель;

Болгария – Варна, София;

Великобритания и Северная Ирландия – Абериствит, Эдинбург, Лондон;

Грузия – Тбилиси;

Дания – Орхус;

Эстония – Таллин;

Ирландия – Дублин;

Испания – Валенсия;

Италия – Милан, Рим;

Канада – Эдмонтон, Монктон, Торонто;

Латвия – Рига;

Литва – Каунас;

Германия – Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Мюнхен;

Польша – Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин;

Португалия – Лиссабон;

Румыния – Бухарест;

США – Нью-Йорк, Сакраменто;

Венгрия – Будапешт;

Финляндия – Хельсинки;

Франция – Марсель, Париж;

Чехия – Брно, Прага;

Швеция – Стокгольм.

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Если вы хотите сменить город сдачи НМТ, нужно после получения сертификата до 7 мая изменить регистрационные данные, выбрав город.

Также ведутся переговоры о проведении НМТ в Люксембурге (Люксембург) и Роттердаме (Нидерланды).

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Вступительная кампания – 2023: кратко