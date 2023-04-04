НМТ-2023: почему участникам не стоит медлить с регистрацией
Источник:УЦОКО
3 апреля стартовала регистрация на НМТ в 2023 году. В Украинском центре оценивания качества образования не советуют будущим участникам тестирования медлить с регистрацией.
Регистрация на тестирование, к слову, продлится до 3 мая. Все же поступающим следует регистрировать как можно быстрее.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Почему не стоит медлить с регистрацией на НМТ-2023
Все для того, чтобы выпускники в случае необходимости имели время для того, чтобы устранить недостатки или внести необходимые регистрационные изменения.
В целом изменения в представленную при регистрации информацию можно вносить в персональном кабинете поступающего до 7 мая.
Заметим, что регистрация поступающих осуществляется онлайн с помощью специального сервиса на сайте Украинского центра оценки качества образования.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.