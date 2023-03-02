"Свободная страна": Шкарлет заявил, что изучать историю Украины под принуждением недопустимо

В 2023 году на НМТ выпускники будут обязательно сдавать украинский язык и математику. Историю Украины в этот список не включили.

Почему этот предмет является лишь выборочным, объяснил глава Минобразования Сергей Шкарлет во время визита в Черновцы.

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Почему история Украины не обязательна на НМТ-2023

По словам министра, украинский язык и математика лучше всего определяют потенциальную успешность абитуриента при поступлении в вуз.

Все же Шкарлет подчеркнул, что историю Украины должен знать каждый украинец.

Историю не следует учить по принуждению, для ВНО или экзамена. Каждый должен это знать, независимо от того, будет ли он в перечне НМТ. Изучать историю по принуждению недопустимо,

– считает Шкарлет.

Глава МОН убежден, что изучение истории начинается с семьи, где учат родители.

Когда этот предмет будет у ГИА – будет другая картина. Пусть абитуриент сам выбирает историю, если хочет. У нас свободная страна. Зачем мы строим стандарт профильной старшей школы. Мы в Европу идем или куда?

– добавил министр.

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