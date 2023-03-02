"Свободная страна": Шкарлет заявил, что изучать историю Украины под принуждением недопустимо
Источник:АСС
В 2023 году на НМТ выпускники будут обязательно сдавать украинский язык и математику. Историю Украины в этот список не включили.
Почему этот предмет является лишь выборочным, объяснил глава Минобразования Сергей Шкарлет во время визита в Черновцы.
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Почему история Украины не обязательна на НМТ-2023
По словам министра, украинский язык и математика лучше всего определяют потенциальную успешность абитуриента при поступлении в вуз.
Все же Шкарлет подчеркнул, что историю Украины должен знать каждый украинец.
Историю не следует учить по принуждению, для ВНО или экзамена. Каждый должен это знать, независимо от того, будет ли он в перечне НМТ. Изучать историю по принуждению недопустимо,
– считает Шкарлет.
Глава МОН убежден, что изучение истории начинается с семьи, где учат родители.
Когда этот предмет будет у ГИА – будет другая картина. Пусть абитуриент сам выбирает историю, если хочет. У нас свободная страна. Зачем мы строим стандарт профильной старшей школы. Мы в Европу идем или куда?
– добавил министр.
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Почему история Украины не обязательна на НМТ-2023
- В 2023 году в обязательные предметы не включили историю Украины.
- Выпускники будут обязательно сдавать украинский язык и математику.
- Это спровоцировало многочисленные дискуссии в обществе.
- Глава МОН Сергей Шкарлет рассказал, что на принятие такого решения повлияла ситуация безопасности во время войны, требования сдавать тест в один день и то, что язык и математика были обязательными в ГИА.
- Все же министр надеется, что многие выпускники выберут третьим предметом НМТ именно историю Украины.
- В Украинском центре оценивания качества образования добавили, что именно украинский язык и математика наилучшим образом определяют потенциальную успеваемость абитуриента при поступлении в вуз.
- Большинство украинцев убеждены, что обязательными во время НМТ должны быть украинский язык и история Украины. Ведь именно эти предметы формируют у детей национальное сознание.
- Все же много родителей, дети которых уже готовятся с репетиторами сдавать математику для поступления в вузы, довольны решением МОН.