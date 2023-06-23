В тестах НМТ-2023 обнаружили ошибку
Источник:УЦОКО
В Украине завершилась основная сессия НМТ-2023. Одним из двух обязательных для сдачи предметов была математика.
Но в УЦОКО заявили, что обнаружили в тестах ошибку. И именно в тестах по математике.
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В тестах НМТ по математике обнаружили ошибку
Так, УЦОКО в одной из задач на установление соответствий блока НМТ по математике обнаружил техническую ошибку. Эти задачи участники выполняли 9 июня во время 2 смены.
Ошибка связана с неверно введенным математическим знаком. Таким образом, правильными оказались два варианта ответа.
В УЦОКО сожалеют об этом упущении и сообщают, что апелляционная комиссия уже приняла решение по этому случаю. Те участники, которые предоставили один из возможных двух правильных ответов на задание, получат свой заслуженный балл.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.