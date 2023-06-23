В тестах НМТ-2023 обнаружили ошибку

В Украине завершилась основная сессия НМТ-2023. Одним из двух обязательных для сдачи предметов была математика.

Но в УЦОКО заявили, что обнаружили в тестах ошибку. И именно в тестах по математике.

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В тестах НМТ по математике обнаружили ошибку

Так, УЦОКО в одной из задач на установление соответствий блока НМТ по математике обнаружил техническую ошибку. Эти задачи участники выполняли 9 июня во время 2 смены.

Ошибка связана с неверно введенным математическим знаком. Таким образом, правильными оказались два варианта ответа.

В УЦОКО сожалеют об этом упущении и сообщают, что апелляционная комиссия уже приняла решение по этому случаю. Те участники, которые предоставили один из возможных двух правильных ответов на задание, получат свой заслуженный балл.

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