Возможно ли провести ЗНО – 2023 в традиционном формате

Из-за полномасштабной войны и выезда значительного количества школьников за границу в Минобразования считают, что проведение ВНО в традиционном формате в 2023 году невозможно. Однако от такого формата не будут отказываться.

Генеральный директор директората профессионального высшего, высшего образования МОН Олег Шаров в комментарии Освіта.ua рассказал, что сейчас провести ЗНО в традиционном формате невозможно, в частности, по вопросам безопасности. Также есть проблемы с логистикой.

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Состоится ли ЗНО в 2023 году

Шаров рассказал, что практически невозможно отправить пакеты с бумажными заданиями специальной почтой во все уголки Украины и за границу. А потом еще и вернуть бланки задач таким же образом. К тому же проведение ВНО требует значительных средств.

Бюджетное финансирование предусмотрено. Но в 2022 году министерству приходилось привлекать дополнительные средства для внешней оценки. Наша задача – организовать все так, чтобы максимально приблизить НМТ к ВНО,

– заявил Шаров.

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Средства на ВНО в бюджете заложили

В Минфине при этом утверждают, что заложили в бюджете достаточно средств на проведение ВНО в традиционном формате.

Заместитель министра финансов Роман Ермоличев в интервью Укринформу заявил, что чиновники предусмотрели возможность продолжить финансирование НУШ. По его словам, в министерстве убеждают, что хотят избежать обвинений в том, что правительство якобы свернуло реформы.

При этом Ермоличев добавил, что Минфинансов знает о позиции МОН, которое вместо ВНО хочет снова провести Национальный мультипредметный тест, но "усовершенствованный".

Министр также рассказал, что в 2021 году на проведение ВНО выделили 461 миллион гривен, то есть вдвое больше.