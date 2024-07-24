Участники дополнительной сессии НМТ-2024 получили результаты

Все участники дополнительных сессий НМТ-2024 уже получили результаты по шкале 100 – 200 баллов. Их можно найти в персональных кабинетах.

Так, 24 июля участникам, которые сдавали тестирование в течение 11 – 19 июля, во вкладке "Результаты НМТ-2024" доступна опция формирования Информационной карточки участника НМТ.

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Участники дополнительной сессии НМТ получили результаты тестирования

Эта карточка необходима для поступления в вузы Украины. Те участники, которым нужно подать оригинал документа с результатами НМТ-2024 в зарубежное учебное заведение, могут заказать выписку из результатов.

Отметим, что в Украине 19 июля завершилась дополнительная сессия национального мультитеста 2024 года. Она длилась с 11 июля.

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В ней участвовали те участники, которые по уважительным причинам не смогли пройти тестирование в рамках основной сессии. Также те, чье тестирование в рамках основной сессии прервала долговременная воздушная тревога, и они написали соответствующие заявления.