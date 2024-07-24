Так, 24 липня учасникам, які складали тестування протягом 11 – 19 липня, у вкладці "Результати НМТ-2024" доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ.
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Учасники додаткової сесії НМТ отримали результати тестування
Ця картка необхідна для вступу до вишів України. Ті учасники, яким потрібно подати оригінал документа з результатами НМТ-2024 до закордонного закладу освіти, можуть замовити витяг із результатів.
Зазначимо, що в Україні 19 липня завершилась додаткова сесія національного мультитесту 2024 року. Вона тривала з 11 липня.
У ній брали участь ті учасники, які з поважних причин не змогли пройти тестування у межах основної сесії. Також ті, чиє тестування у межах основної сесії перервала довготривала повітряна тривога, і вони написали відповідні заяви.