Так, 24 липня учасникам, які складали тестування протягом 11 – 19 липня, у вкладці "Результати НМТ-2024" доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ.

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Учасники додаткової сесії НМТ отримали результати тестування

Ця картка необхідна для вступу до вишів України. Ті учасники, яким потрібно подати оригінал документа з результатами НМТ-2024 до закордонного закладу освіти, можуть замовити витяг із результатів.

Зазначимо, що в Україні 19 липня завершилась додаткова сесія національного мультитесту 2024 року. Вона тривала з 11 липня.

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У ній брали участь ті учасники, які з поважних причин не змогли пройти тестування у межах основної сесії. Також ті, чиє тестування у межах основної сесії перервала довготривала повітряна тривога, і вони написали відповідні заяви.

Важливо! Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 розповіла, чи можна перескласти мультитест, які труднощі виникли під час оцінювання та як на процес впливали тривалі відключення світла й повітряні тривоги. Також вона розповіла про те, хто з учасників втратив шанси на вступ цього року.